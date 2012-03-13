Выпускник Йеля, основатель компании Two Twelve, разработчик комплексных дизайнерских решений для крупнейших медицинских центров США, фирменного стиля и системы знаков для центра Бруклина и Балтимора, автор бестселлера «Ручное пособие по городской навигации» Дэвид Гибсон рассказал The Village о том, какой должна быть система ориентирования в городе, чем хороша разработанная киевским энтузиастом Игорем Скляревским карта метро и как хороший дизайн может изменить общество.

ОБ УКРАИНЕ



Я пока не очень хорошо знаком с тем, что происходит с информационным дизайном в странах бывшего СССР. Но недавно мне довелось ознакомиться c новым проектом схемы Киевского метрополитена. Его автор Игорь Скляревский (дизайнер, который по собственной инициативе разработал схему киевской подземки и безвозмездно предложил ее метрополитену — прим. ред.) узнал обо мне благодаря моей книге и попросил прокомментировать свою работу. Лаконичность и цельность этой схемы произвели на меня впечатление. В ней прослеживается четкая информационная иерархия, правильно обозначены станции. Схема вполне понятна и удобна для восприятия. Ее отличает простое и изящное графическое решение. Она могла бы быть одинаково удобной как для жителей Киева, так и для гостей города. Я считаю, что метро является перспективным современным видом транспорта. А такая схема вполне соответствует требованиям, предъявляемым к успешному современному информационному дизайну.

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Я думаю, что сейчас наступил очень важный момент для информационного дизайна на Украине. У дизайнеров появилась возможность дать собственную оценку тому, что происходит с городской средой. И определить, что нужно сделать, чтобы ее улучшить. Дизайнеры так же, как и все остальные граждане страны, должны чувствовать свою ответственность за процессы, происходящие в общественной и политической жизни. Среда и общество взаимосвязаны и формируют друг друга. Дизайнеры обязаны внести свой вклад в происходящие изменения.

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Дизайн в умелых руках может быть очень мощным инструментом. Нужно осознавать это и использовать его в правильных целях. У вас еще очень много проблем, которые предстоит решить. Начиная от устаревших схем движения транспорта, заканчивая уродливыми логотипами и бланками официальных организаций. При этом дизайнеры наверняка будут использовать опыт, полученный при реализации коммерческих проектов. Тут нужно действовать очень осторожно и всегда помнить, кому адресовано конкретное дизайнерское решение и какие цели оно преследует.







О ЗАДАЧАХ ДИЗАЙНА

Я разделяю дизайн на два направления. Информационный дизайн в общественных местах — совокупность средств, которые дизайнеры используют, чтобы сделать поседневную жизнь более комфортной. Формируя и упорядочивая информацию, изображения, текст, мы помогаем людям ориентироваться в городской реальности. Хороший дизайн может помочь не заблудиться в незнакомом месте, заполнить сложную форму или найти необходимую информацию в интернете. Для полноценной коммуникации дизайнерам приходится тщательно изучать среду, чтобы выявить скрытую логику в ее сложном и запутанном содержании. Результаты этой работы могут проявляться в совершенно различных формах — от трехмерных знаков до печатной и цифровой продукции. В последнее время для достижения успеха нам все чаще приходится использовать сочетание различных медиа.







Второе направление — графический дизайн среды: создание визуальной информации для ориентации в зданиях и общественных местах. Также дизайн среды участвует в создании узнаваемого визуального облика конкретного места. Работая в этой области, мы начинаем проект с исследования и планирования, разрабатываем стратегию, а затем вместе с клиентом формируем систему, которая могла бы сочетаться с культурными и физическими аспектами этого места — архитектурой, природным ландшафтом — а также подходить людям, которые это место посещают. В конце мы контролируем реализацию проекта, производство и установку итогового дизайнерского продукта.





Для успешной реализации проекта необходимы глубокое понимание проблемы и динамики самого дизайна, а также способность к сотрудничеству и кооперации. Хороший дизайнер должен четко осознавать масштабы проблемы, знать и понимать характеристики места, быть опытным и искусным в информационном планировании, использовании шрифтов, цвета и создании трехмерных форм. Также он должен ориентироваться в других дизайнерских дисциплинах — уметь использовать архитектуру, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн, дизайн интерьера, брэндинг и освещение для создания функционального и цельного решения.

Неспортивное ориентирование: навигация в городе





Средовой дизайн — это связующая нить, объединяющая различные уровни городской жизни. Это информация, необходимая для нормального существования и комфортного перемещения в урбанистическом пространстве. То, что помогает людям понять и осознать, где они находяться и чем занимаются, чувствовать себя уверенными и полноправными участниками процессов, происходящих в городе. В конечном итоге средовой дизайн призван объединить различные элементы городской среды в единое целое, формируя узнаваемый образ.





О САМЫХ УДАЧНЫХ ПРОЕКТАХ

Мы вместе с партнерами основали Two Twelve в 1980 году. Наша компания занимается разработкой комплексных дизайнерских решений в области дизайна среды и городской навигации. Мы вместе обучались графическому дизайну в Йельском университете и наше отделение находилось по адресу York street 2 12. Затем мы переместились в Нью-Йорк, где то же сочетание цифр (212) является телефонным кодом города. В 2001 году в результате атак на Всемирный торговый центр наш офис был уничтожен. К счастью, никто из сотрудников не погиб, но мы потеряли практически все архивы и материалы, связанные с реализованными до этого проектами. Пришлось восстанавливать все с нуля и искать новое место. Пройдя через эти трудности, мы сохранили и укрепили преданность Нью-Йорку — городу, который уже много лет продолжает вдохновлять и впечатлять нас.

"Ручное пособие по городской навигации" Дэвида Гибсона неоднократно переиздавали в США и Азии. В 2010 году книга получила награду Общества дизайна окружающей среды.

« Иногда архитекторы не осознают необходимость информационной графики в общественных местах или боятся, что ее присутствие нарушит их собственную эстетическую концепцию ».



Для успешного проекта необходимо сочетание нескольких составляющих: клиент, который хорошо понимает, что ему нужно, дружная команда дизайнеров и хороший бюджет. Удачным примером такого сочетания являются наши проекты по комплексной навигации, реализованные в крупнейших американских медицинских центрах.







Также мы получили огромное удовольствие, разрабатывая систему указателей и схем для некоторых американских городов. В качестве хорошего примера могу привести Шарлотт (город на юго-востоке США). Городской администрации удалось привлечь все необходимые ресурсы, у нас была отличная команда дизайнеров и инженеров и все необходимое для воплощения наших идей в жизнь.







Если говорить о масштабных проектах, то помимо этого мы разработали систему навигации для пешеходов в центре Балтимора и Бруклине (Нью-Йорк), обеспечили комлексное дизайнерское решение для студенческого кампуса Йельского университета и нескольких других крупных научных и культурных центров.



Сложности обычно возникают, когда у клиента нет четкого видения задачи и средств для ее воплощения. Или же когда отсутствует желание по-настоящему решать проблемы. Часто общественно значимые проекты тормозятся тем, что в процессе их реализации сталкивается множество разных точек зрения. Также иногда архитекторы не осознают необходимость информационной графики в общественных местах или боятся, что ее присутствие нарушит их собственную эстетическую концепцию. Но нам сильно повезло и подобные проблемы возникают не очень часто. Мы умеем сотрудничать и договариваться, что очень важно для решения сложных задач.

О ДИЗАЙНЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ А

Я — один из основателей Публичной лаборатории дизайна. Это сеть, объединяющая различные дизайнерские бюро. Она возникла благодаря инициативе президента Барака Обамы. Он выступил за то чтобы информация о деятельности правительственных и общественных организаций стала более понятна гражданам — для этого нужно, чтобы структурированием и подачей этой информации занимались дизайнеры.



« Возникла необходимость структурировать информацию о кредитных картах, чтобы она стала более ясной для клиентов банков. Мы решили действовать по аналогии с пищевой промышленностью, где на упаковке товара обозначены его состав и диетическая ценность ».



В 2009 году банковскую систему стало лихорадить из-за разразившегося финансового кризиса. В связи с начавшимся хаосом администрация президента выступила за реформу системы кредитных карт, которая в США подчиняется единому государственному стандарту. Возникла необходимость структурировать информацию о кредитных картах, чтобы она стала более ясной для клиентов банков. Мы решили действовать по аналогии с пищевой промышленностью, где на упаковке товара обозначены его состав и диетическая ценность. Вместе с ведущими финансовыми экспертами мы разработали специальную форму, в которой информация о той или иной кредитной карте структурируется примерно в такой же логической последовательности. В газете New York Times вышла статься о нашей разработке. После этого она стала основой для новой официальной модели описания кредитных карт, принятой Федеральным резервным банком.







Сильный интерес общественности к этой инициативе побудил нас идти дальше. Вслед за описанием кредитных карт мы начали разрабатывать новую единую модель описания услуг, предоставляемых социальной программой здравоохранения. Это государственная программа, ориентированная на пожилых людей, людей с низким доходом и членов многодетных семей. Мы пытаемся максимально просто и доступно подать всю информацию о медицинских услугах в рамках этой программы. Часто запутанность и отсутствие единой структуры становятся причиной, по которой люди так и не получают то, что им причитается по закону. В прошлом году на базе плохо организованой Публичной лаборатории дизайна возникла новая некоммерческая организация — Лаборатория Государственной политики (Public Policy Lab)﻿.

