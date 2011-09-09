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Анна Тульская
На сайте с 19 июня 2011
Общественные пространства
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проектеThe Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Общественные пространства
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Недвижимость
Пособие для нового губернатора: Чего не хватает в Петербурге?В ближайшее время в Петербурге должен появиться новый губернатор. The Village решил составить пособие для будущего главы и спросить читателей о том, чего не хватает городу.
Недвижимость