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Анна Тульская

На сайте с 19 июня 2011

Комментарии1
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Посты19
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Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
Общественные пространства
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проектеThe Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
19
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
Общественные пространства

Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».

Пособие для нового губернатора: Чего не хватает в Петербурге?
Недвижимость
Пособие для нового губернатора: Чего не хватает в Петербурге?В ближайшее время в Петербурге должен появиться новый губернатор. The Village решил составить пособие для будущего главы и спросить читателей о том, чего не хватает городу.
19
Пособие для нового губернатора: Чего не хватает в Петербурге?
Недвижимость

Пособие для нового губернатора: Чего не хватает в Петербурге? В ближайшее время в Петербурге должен появиться новый губернатор. The Village решил составить пособие для будущего главы и спросить читателей о том, чего не хватает городу.