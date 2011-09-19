вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии1
Темы0
Посты8
Коротко0
ЕИ

Евгения Иозефавичус

На сайте с 3 сентября 2011

Комментарии1
Темы0
Посты8
Коротко0
На районе: Рестораны на окраинах Петербурга
Рестораны
На районе: Рестораны на окраинах ПетербургаВладельцы ресторанов на периферии города рассказали The Village о том, почему в ближайшие годы их проекты составят конкуренцию заведениям в центре и что за публика к ним ходит.
13
На районе: Рестораны на окраинах Петербурга
Рестораны

На районе: Рестораны на окраинах Петербурга Владельцы ресторанов на периферии города рассказали The Village о том, почему в ближайшие годы их проекты составят конкуренцию заведениям в центре и что за публика к ним ходит.

Фоторепортаж: Реконструкция Главного штаба изнутри
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Реконструкция Главного штаба изнутриThe Village побывал внутри находящегося на реконструкции здания Главного штаба и узнал, что ждёт посетителей после открытия.
7
Фоторепортаж: Реконструкция Главного штаба изнутри
Фоторепортаж

Фоторепортаж: Реконструкция Главного штаба изнутри The Village побывал внутри находящегося на реконструкции здания Главного штаба и узнал, что ждёт посетителей после открытия.

Офис недели (Петербург): Рекламное агентство Scale Up
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Рекламное агентство Scale UpОфис рекламного агентства в центре Петербурга.
22
Офис недели (Петербург): Рекламное агентство Scale Up
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Рекламное агентство Scale Up Офис рекламного агентства в центре Петербурга.

Офис недели (Петербург): Кондитерские «Буше»
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Кондитерские «Буше»Офис пекарни-кондитерской «Буше» на Школьной улице.
15
Офис недели (Петербург): Кондитерские «Буше»
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Кондитерские «Буше» Офис пекарни-кондитерской «Буше» на Школьной улице.

Офис недели (Петербург): Изо проект «Парта»
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Изо проект «Парта»Художественная школа на Васильевском острове.
21
Офис недели (Петербург): Изо проект «Парта»
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Изо проект «Парта» Художественная школа на Васильевском острове.

Офис недели (Петербург): Art Studio Design & Construction
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Art Studio Design & ConstructionСтудия дизайна интерьеров Art Studio в бизнес-центре на площади Конституции.
12
Офис недели (Петербург): Art Studio Design & Construction
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Art Studio Design & Construction Студия дизайна интерьеров Art Studio в бизнес-центре на площади Конституции.

В Петербурге представили новые вагоны метро и низкопольный трамвай
Транспорт
В Петербурге представили новые вагоны метро и низкопольный трамвай20 сентября на Октябрьском вагоноремонтном заводе в Петербурге показали новые вагоны метро и низкопольный трамвай.
27
В Петербурге представили новые вагоны метро и низкопольный трамвай
Транспорт

В Петербурге представили новые вагоны метро и низкопольный трамвай 20 сентября на Октябрьском вагоноремонтном заводе в Петербурге показали новые вагоны метро и низкопольный трамвай.

Офис недели (Петербург): Архитектурная мастерская Сергея Ерофеева
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Архитектурная мастерская Сергея ЕрофееваАрхитектурная студия на Петроградской стороне.
28
Офис недели (Петербург): Архитектурная мастерская Сергея Ерофеева
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Архитектурная мастерская Сергея Ерофеева Архитектурная студия на Петроградской стороне.