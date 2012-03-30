В декабре на Ленинском проспекте открылся итальянский ресторан «Марчеллис». В ближайшее время у сети появится два заведения — на улице Типанова и Комендантском проспекте, а в течение года откроются ещё три места в разных районах. На Комендантском с прошлого марта работает Fratelli, принадлежащий группе Italy. Сейчас они готовятся открыть еще одно место, на Московском. Ресторанный холдинг «Гинза» за два года запустил пять ресторанов восточной кухни в Приморском, Выборгском, Красногвардейском районах. Популярная траттория Grato на Московском с самого начала задумывалась как заведение на периферии. Значит ли это, что рестораны с хорошей кухней и правильным интерьером теперь будут появляться не только в центре, но и на городских окраинах? Многие рестораторы считают, что качественные заведения на периферии, куда ходят завтракать, обедать или ужинать всей семьей, в ближайшие два-три года составят конкуренцию общепиту, сосредоточенному в районе Невского проспекта. The Village поговорил с людьми, открывающими рестораны в отдалении от центра, и узнал, насколько востребованны их проекты и какую публику они ждут. На районе: Развлечения и достопримеча-тельности в спальных районах Петербурга На районе: Питейные заведения в спальных районах Петербурга







КОНСТАНТИН ГАЛЬЦОВ﻿ Директор по развитию сети «Марчеллис»

Тенденция: «В центре огромное количество общепитов, и соответствующая конкуренция во всех ценовых сегментах. А спальные районы пока не рассматривались как место развития ресторанного бизнеса. Петербург — это туристический город, и в центре почти всегда большой поток иностранцев. Поэтому цены, как и в Париже, Лондоне, Милане, часто завышенные. Кроме того, здесь сосредоточена основная масса рабочих мест. В Европе местные жители часто едят в ресторанах, но при этом стараются не ездить в центр: у них почти всегда есть достойные заведения неподалеку от дома. В Центральном районе на каждые 10 тысяч жителей приходится 10,7 ресторана, в Приморском — 1,4, во Фрунзенском — 0,8. В Центральном районе на каждые 10 тысяч жителей приходится 10,7 ресторана, в Приморском — 1,4, во Фрунзенском — 0,8.





В Париже, Лондоне, Милане и других крупных туристических городах Европы цены в ресторанах в центре города часто завышенные.

В Петербурге ниша качественных заведений в спальных районах не занята, а спрос есть. Сейчас уже появляется европейская традиция приходить в ресторан на ужин. Люди, живущие на окраинах, хотят иметь свои рестораны, где можно поесть всей семьей. Такие посетители обычно становятся постоянными и знают хозяина в лицо. Специально в спальный район поесть никто не поедет, и случайных гостей в таких ресторанах мало. В Европе такие заведения часто работают только в дневные и вечерние часы, например с 12 до 15 и с 18 до 22».

Публика: «Новые „Марчеллис“ рассчитаны на молодые семьи с детьми. На Ленинском проспекте живет именно наша публика, которая делает выбор между центром и окраинами, покупая жилье. Часто заходят беременные девушки, которые не выбираются в центр, но в рестораны ходить любят. Мы сделали огромную некурящую зону возле окна, в самой популярной части помещения. Хотя это и определенный риск в России, так как большая часть публики в ресторанах курит. В нашем случае именно этот ход привлекателен для семей. Для детей мы построили игровую зону и составили программу мероприятий». В Европе периферийные рестораны часто работают только в дневные и вечерние часы, например с 12 до 15 и с 18 до 22. В Европе периферийные рестораны часто работают только в дневные и вечерние часы, например с 12 до 15 и с 18 до 22.

Цены и меню: «Мы немного изменили ассортимент в ресторане на Ленинском по сравнению с центром. Появились пиццы, увеличилось количество основных блюд, а цены стали ниже. Это связано с тем, что в спальном районе мы можем открыть ресторан большей площади. Интерьер остался практически без изменений».

«Марчеллис», ул. Восстания, 15

Тел.: 702-80-10

Вс.-Чт.: 12:00–00:00, Пт.-Сб.: 12:00–01:00

«Марчеллис», Ленинский пр., 120

Тел.: 985-53-35

Вс.-Чт.: 12:00–00:00, Пт.-Сб.: 12:00–01:00











МАКСИМ УСТИНОВ Управляющий ресторана Fratelli









Тенденция: «Учитывая то, что в Петербурге сложная дорожная обстановка и люди не хотят уезжать далеко от дома, рестораны в районах — это очень перспективно. Безусловно, скоро они станут трендом. В таких заведениях можно и выпить, и засидеться до позднего вечера. Концентрация людей, которые живут на периферии, намного больше, поэтому выше и спрос».

Купчино отличается от Комендантского уровнем достатка и интересами клиентов.

Районы: «Все районы города отличаются друг от друга, и во многом район формирует аудиторию. Например, Купчино отличается от Комендантского уровнем достатка и интересами клиентов. Поэтому сейчас, вероятно, большинство ресторанов будут открываться в довольно обеспеченных Приморском и Московском районах.

У нас семейный ресторан, люди приходят с детьми и друзьями спокойно посидеть вечером. Есть и игровая комната, и кулинарные курсы для малышей. В спальном районе клиенты приходят в ресторан более целенаправленно, а в центре все обычно заняты. В Italy на Петроградке важную роль играют обеды, так как вокруг много офисов, а на Комендантском вечером клиентов больше, чем днём».

Italy, Большой пр. П. С., 58

Тел.: 900-63-33

Пн.-Вс.: 12:00–00:00 Fratelli, Комендантский пр., 11 (ТК «Миллер-центр»)

Тел.: 986-26-65

Пн.-Чт.: 12:00–01:00, Пт.: 12:00–03:00, Сб.: 13:00–03:00, Вс.: 13:00–01:00





МАКСИМ РУМЯНЦЕВ Владелец ресторана Grato

Тенденция: «Центр для меня был не особо важен с самого начала, так как люди приезжают туда издалека и не часто ходят в одно и то же место. А все посетители „Грато“ живут рядом, и отношения у нас как у добрых соседей. Мой бизнес с самого начала был нацелен на постоянных гостей. Точнее на то, чтобы сделать людей, которые сюда приходят, постоянными клиентами. Люди готовы по три-четыре раза в неделю ужинать или обедать в ресторане.





Какой смысл ехать через пробки в центр, если можно съесть пасту и выпить бокал вина в спальном районе?

Если бы у меня возле дома было хорошее заведение, я бы, наверное, старался встретиться с друзьями именно там, а не ехать в центр. Пока в большинстве районов такой возможности нет. А количество людей, которые могут потратить 600–800 рублей на обед, значительно увеличилось в последние годы. Эти люди сейчас обзаводятся семьями и покупают жилье на периферии. Какой смысл ехать через пробки на Невский, если можно съесть пасту и выпить бокал вина в спальном районе? Тенденция еще не сформировалась, так как владельцы не всегда думают о том, чтобы сделать клиентов постоянными. А я вижу в этом потенциал и часто сам выхожу к новым гостям, общаюсь, спрашиваю, понравилось или нет». Приморский, Выборгский и Красносельский районы (особенно возле Ленинского проспекта) лидируют по строительству нового жилья в городе

Сейчас всё выливается в четкую европейскую схему: люди целенаправленно приходят, когда есть завтрак и обеденное предложение с 12 до 16, а потом на ужин, после 18.

Публика: «Часто семьями приходят в определенные дни, например в выходные и праздники. Иногда заходят родители с детьми после школы. А в остальном сейчас всё выливается в четкую европейскую схему: люди целенаправленно приходят, когда есть завтрак и обеденное предложение с 12 до 16, а потом на ужин, после 18».