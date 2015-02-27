Анна Волкова
На сайте с 6 марта 2014
В Студии Лебедева разработали дизайн информационных щитов для московских парковок
Дизайнеры разработали щиты для оформления парковок
В Студии Лебедева разработали дизайн информационных щитов для московских парковок Дизайнеры разработали щиты для оформления парковок
6 марта Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве
Александрину Маркво объявили в розыск по линии Интерпола
По некоторым данным, гражданская жена соратника Навального вместе со своим супругом находится в Лондоне
Александрину Маркво объявили в розыск по линии Интерпола По некоторым данным, гражданская жена соратника Навального вместе со своим супругом находится в Лондоне
Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке
Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта
Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта
5 марта Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве
Самые комфортные города мира для жизни
Рейтинг составила американская консалтинговая компания Mercer
Самые комфортные города мира для жизни Рейтинг составила американская консалтинговая компания Mercer
Сколько российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2015 году
Наибольшее повышение планируют компании электронной коммерции, индустриального сектора, медиаотрасли, химической промышленности и розничной торговли товарами премиум-класса
Сколько российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2015 году Наибольшее повышение планируют компании электронной коммерции, индустриального сектора, медиаотрасли, химической промышленности и розничной торговли товарами премиум-класса
Число заметивших последствия санкций россиян выросло в четыре раза
Изменения в своей жизни почувствовали 57 % россиян
Число заметивших последствия санкций россиян выросло в четыре раза Изменения в своей жизни почувствовали 57 % россиян
Россия запретила импорт мяса птицы из Венгрии В стране зафиксировали грипп домашней птицы
Средняя рублёвая цена на рынке вторички в Москве достигла исторического максимума
Долларовая цена при этом достигла многолетнего минимума
Средняя рублёвая цена на рынке вторички в Москве достигла исторического максимума Долларовая цена при этом достигла многолетнего минимума
Владимир Путин — о смерти Бориса Немцова
По словам президента, Россию «надо избавить от позора и трагедий» наподобие недавнего убийства оппозиционера
Владимир Путин — о смерти Бориса Немцова По словам президента, Россию «надо избавить от позора и трагедий» наподобие недавнего убийства оппозиционера
«АвтоВАЗ» снова повысил цены на автомобили Lada
В среднем стоимость автомобилей выросла на 4 %
«АвтоВАЗ» снова повысил цены на автомобили Lada В среднем стоимость автомобилей выросла на 4 %
Алексей Навальный — о смерти Бориса Немцова
Оппозиционер уверен, что Немцов убит по приказу политического руководства страны
Алексей Навальный — о смерти Бориса Немцова Оппозиционер уверен, что Немцов убит по приказу политического руководства страны
«Школьного стрелка» отправили на принудительное лечение
Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала десятиклассника Сергея Гордеева невменяемым
«Школьного стрелка» отправили на принудительное лечение Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала десятиклассника Сергея Гордеева невменяемым
Богатейшие люди мира
В первую тройку рейтинга вошли Билл Гейтс, Карлос Слим Элу и Уоррен Баффетт
Богатейшие люди мира В первую тройку рейтинга вошли Билл Гейтс, Карлос Слим Элу и Уоррен Баффетт
Новому фигуранту «болотного дела» предъявили обвинение
По версии следствия, во время беспорядков в мае 2012 года Иван Непомнящих побил сотрудников полиции зонтом
Новому фигуранту «болотного дела» предъявили обвинение По версии следствия, во время беспорядков в мае 2012 года Иван Непомнящих побил сотрудников полиции зонтом
Сколько москвичи ежемесячно тратят на мобильную связь Данные приводятся за 2014 год
2 марта Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
В Москве убили Бориса Немцова
Неизвестный стрелял в политика в центре Москвы, после чего тот скончался
В Москве убили Бориса Немцова Неизвестный стрелял в политика в центре Москвы, после чего тот скончался
В России могут ввести продуктовые карточки для льготников
До середины апреля 2015 года Минпромторг предоставит правительству модель системы продовольственных карточек