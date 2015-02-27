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АВ

Анна Волкова

На сайте с 6 марта 2014

Комментарии19
Темы0
Посты1791
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Транспорт

В Студии Лебедева разработали дизайн информационных щитов для московских парковок

Дизайнеры разработали щиты для оформления парковок

3
Транспорт

В Студии Лебедева разработали дизайн информационных щитов для московских парковок Дизайнеры разработали щиты для оформления парковок

6 марта
Утро в Москве
6 мартаКак обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве
9
6 марта
Утро в Москве

6 марта Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве

Ситуация

Александрину Маркво объявили в розыск по линии Интерпола

По некоторым данным, гражданская жена соратника Навального вместе со своим супругом находится в Лондоне

2
Ситуация

Александрину Маркво объявили в розыск по линии Интерпола По некоторым данным, гражданская жена соратника Навального вместе со своим супругом находится в Лондоне

Новое в Москве

Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке

Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта

2
Новое в Москве

Команда «Солянки» перезапустила Fooodcafе на Покровке Официальное открытие обновлённого пространства состоится в пятницу, 6 марта

5 марта
Утро в Москве
5 мартаКак обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве
1
5 марта
Утро в Москве

5 марта Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве

Ситуация

Самые комфортные города мира для жизни

Рейтинг составила американская консалтинговая компания Mercer

30
Ситуация

Самые комфортные города мира для жизни Рейтинг составила американская консалтинговая компания Mercer

Новости

Сколько российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2015 году

Наибольшее повышение планируют компании электронной коммерции, индустриального сектора, медиаотрасли, химической промышленности и розничной торговли товарами премиум-класса

0
Новости

Сколько российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2015 году Наибольшее повышение планируют компании электронной коммерции, индустриального сектора, медиаотрасли, химической промышленности и розничной торговли товарами премиум-класса

Ситуация

Число заметивших последствия санкций россиян выросло в четыре раза

Изменения в своей жизни почувствовали 57 % россиян

4
Ситуация

Число заметивших последствия санкций россиян выросло в четыре раза Изменения в своей жизни почувствовали 57 % россиян

Ситуация

Россия запретила импорт мяса птицы из Венгрии

В стране зафиксировали грипп домашней птицы

1
Ситуация

Россия запретила импорт мяса птицы из Венгрии В стране зафиксировали грипп домашней птицы

Новости

Средняя рублёвая цена на рынке вторички в Москве достигла исторического максимума

Долларовая цена при этом достигла многолетнего минимума

7
Новости

Средняя рублёвая цена на рынке вторички в Москве достигла исторического максимума Долларовая цена при этом достигла многолетнего минимума

Ситуация

Владимир Путин — о смерти Бориса Немцова

По словам президента, Россию «надо избавить от позора и трагедий» наподобие недавнего убийства оппозиционера

0
Ситуация

Владимир Путин — о смерти Бориса Немцова По словам президента, Россию «надо избавить от позора и трагедий» наподобие недавнего убийства оппозиционера

Новости

«АвтоВАЗ» снова повысил цены на автомобили Lada

В среднем стоимость автомобилей выросла на 4 %

3
Новости

«АвтоВАЗ» снова повысил цены на автомобили Lada В среднем стоимость автомобилей выросла на 4 %

Ситуация

Алексей Навальный — о смерти Бориса Немцова

Оппозиционер уверен, что Немцов убит по приказу политического руководства страны

23
Ситуация

Алексей Навальный — о смерти Бориса Немцова Оппозиционер уверен, что Немцов убит по приказу политического руководства страны

Ситуация

«Школьного стрелка» отправили на принудительное лечение

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала десятиклассника Сергея Гордеева невменяемым

0
Ситуация

«Школьного стрелка» отправили на принудительное лечение Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала десятиклассника Сергея Гордеева невменяемым

Новости

Богатейшие люди мира

В первую тройку рейтинга вошли Билл Гейтс, Карлос Слим Элу и Уоррен Баффетт

7
Новости

Богатейшие люди мира В первую тройку рейтинга вошли Билл Гейтс, Карлос Слим Элу и Уоррен Баффетт

Ситуация

Новому фигуранту «болотного дела» предъявили обвинение

По версии следствия, во время беспорядков в мае 2012 года Иван Непомнящих побил сотрудников полиции зонтом

0
Ситуация

Новому фигуранту «болотного дела» предъявили обвинение По версии следствия, во время беспорядков в мае 2012 года Иван Непомнящих побил сотрудников полиции зонтом

Город

Сколько москвичи ежемесячно тратят на мобильную связь

Данные приводятся за 2014 год

1
Город

Сколько москвичи ежемесячно тратят на мобильную связь Данные приводятся за 2014 год

2 марта
Утро в Москве
2 мартаКак обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
9
2 марта
Утро в Москве

2 марта Как обычно, с 9 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире

Ситуация

В Москве убили Бориса Немцова

Неизвестный стрелял в политика в центре Москвы, после чего тот скончался

135
Ситуация

В Москве убили Бориса Немцова Неизвестный стрелял в политика в центре Москвы, после чего тот скончался

Ситуация

В России могут ввести продуктовые карточки для льготников

До середины апреля 2015 года Минпромторг предоставит правительству модель системы продовольственных карточек

2
Ситуация

В России могут ввести продуктовые карточки для льготников До середины апреля 2015 года Минпромторг предоставит правительству модель системы продовольственных карточек

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