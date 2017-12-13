Денис Максимов
На сайте с 30 января 2015
16 — 17 декабря Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски
Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням
Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок
«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок «Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В Москве может появиться портал для голосований собственников жилья
Комиссия Общественной Палаты решила, что такой портал необходимо создать
В Москве может появиться портал для голосований собственников жилья Комиссия Общественной Палаты решила, что такой портал необходимо создать
Приговор Улюкаеву, санация Промсвязьбанка и возобновление рейсов в Египет
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Приговор Улюкаеву, санация Промсвязьбанка и возобновление рейсов в Египет Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения
Регулярные рейсы в Каир могут запустить в феврале 2018 года
Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения Регулярные рейсы в Каир могут запустить в феврале 2018 года
ЦОДД предупредил о предновогодних пробках 25–28 декабря
Центр организации дорожного движения просит москвичей пользоваться в эти дни общественным транспортом
ЦОДД предупредил о предновогодних пробках 25–28 декабря Центр организации дорожного движения просит москвичей пользоваться в эти дни общественным транспортом
ФАС проверит вывески «Чайхоны» Регулятор называет «некорректным сравнением» приписку «№ 1»
Власти Подмосковья ответили на информацию МЧС о запахе от полигона «Кучино»
Ранее в МЧС сообщили о «разовых выбросах» сероводорода с полигона
Власти Подмосковья ответили на информацию МЧС о запахе от полигона «Кучино» Ранее в МЧС сообщили о «разовых выбросах» сероводорода с полигона
В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games
Гостей приглашают сыграть в хоккей с шайбой, побороться в доспехах и посетить славянскую ярмарку
В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games Гостей приглашают сыграть в хоккей с шайбой, побороться в доспехах и посетить славянскую ярмарку
Россияне стали снимать меньше наличных с пластиковых карт
Впервые за 10 лет объем и количество операций по выдаче наличных сократились
Россияне стали снимать меньше наличных с пластиковых карт Впервые за 10 лет объем и количество операций по выдаче наличных сократились
Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот
По данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот По данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
Пресс-конференция Путина, возможность протестов в 2018 году и авария в метро
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Пресс-конференция Путина, возможность протестов в 2018 году и авария в метро Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности В пятницу в столице ожидается сильный ветер
На востоке Москвы концентрация сероводорода превысила норму в три раза
Сообщили специалисты Мосэкомониторинга
На востоке Москвы концентрация сероводорода превысила норму в три раза Сообщили специалисты Мосэкомониторинга
В «Меге Теплый Стан» открывается фэшн-пространство Underline Открытие состоится 16 декабря
Роскомнадзор будет блокировать за материалы нежелательных организаций
Роскомнадзор ранее потребовал от социальных сетей удалить аккаунты 21 организации
Роскомнадзор будет блокировать за материалы нежелательных организаций Роскомнадзор ранее потребовал от социальных сетей удалить аккаунты 21 организации
Госдума одобрила штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах
Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года
Госдума одобрила штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года
Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки
Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Роскомнадзор угрожает заблокировать Twitter из-за аккаунта «Открытой России»
Twitter должен удалить аккаунт в течение суток, иначе сервис будет заблокирован