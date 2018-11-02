Ольга Тараканова
На сайте с 26 июля 2014
Планы на сезон
16 театральных событий осени Спектакли о расизме, демократии и травле
Планы на сезон
Главные театральные события зимыОт спектакля Серебренникова до спектакля про Грефа и Усманова. И еще одно судебное дело
Планы на сезон
Главные театральные события зимы От спектакля Серебренникова до спектакля про Грефа и Усманова. И еще одно судебное дело
Театр
Какие-то левые: Как в России появился новый политический театр«Без принятия и толерантности просто невозможно работать»
Театр
Какие-то левые: Как в России появился новый политический театр «Без принятия и толерантности просто невозможно работать»
Планы на сезон
16 спектаклей, танцперформансов и фестивалейПоиск по сообщениям во «ВКонтакте», спектакль-митинг фрилансеров и дополненная реальность в «Яме»
Планы на сезон
16 спектаклей, танцперформансов и фестивалей Поиск по сообщениям во «ВКонтакте», спектакль-митинг фрилансеров и дополненная реальность в «Яме»
Театр
Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать«Я еду в простынке на велосипеде, а на меня, дай бог, два человека обернутся — это грусть»
Театр
Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать «Я еду в простынке на велосипеде, а на меня, дай бог, два человека обернутся — это грусть»
Театр
Мобильный художественный театр: Что (пока) не так с новым проектом Михаила Зыгаря Приложение «Мобильный художественный театр» со спектаклями-променадами пытается угодить всем
Театр
Мобильный художественный театр: Что (пока) не так с новым проектом Михаила Зыгаря Приложение «Мобильный художественный театр» со спектаклями-променадами пытается угодить всем
Планы на сезон
11 театральных событий лета Каким будет театр этим летом: проекты о спальных районах, перформансы в элитарном клубе и в лесу, поисковые и дикие фестивали
Планы на сезон
11 театральных событий лета Каким будет театр этим летом: проекты о спальных районах, перформансы в элитарном клубе и в лесу, поисковые и дикие фестивали
Театр
Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»
Театр
Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы») И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»
Театр
Почему вам нужно сходить на спектакль о переписке двух подруг во «ВКонтакте»Это первое в нашем театре высказывание об интернете и 20-летних, которое можно назвать… нормальным?
Театр
Почему вам нужно сходить на спектакль о переписке двух подруг во «ВКонтакте» Это первое в нашем театре высказывание об интернете и 20-летних, которое можно назвать… нормальным?
Планы на сезон
15 театральных событий весныФестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать
Планы на сезон
15 театральных событий весны Фестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать
Гид The Village
«Золотая маска»: 7 отличных российских спектаклей, которые скоро приедут в МосквуИ за которыми потом можно будет съездить в регионы
Гид The Village
«Золотая маска»: 7 отличных российских спектаклей, которые скоро приедут в Москву И за которыми потом можно будет съездить в регионы
Театр
Почему вам нужно посмотреть спектакль «Зарница» — новый квир-хит в Центре имени МейерхольдаВлюбленные подростки, духи леса, лазерное шоу с роботами и ироничные стихи — рецепт идеального современного мюзикла
Театр
Почему вам нужно посмотреть спектакль «Зарница» — новый квир-хит в Центре имени Мейерхольда Влюбленные подростки, духи леса, лазерное шоу с роботами и ироничные стихи — рецепт идеального современного мюзикла
Театр
Страх, трусость и уход великих: Чем театр жил в прошлом году и что будет делать в этомПочему в 2018 году хорошего театра в России не было или почти не было
Театр
Страх, трусость и уход великих: Чем театр жил в прошлом году и что будет делать в этом Почему в 2018 году хорошего театра в России не было или почти не было
Планы на сезон
11 театральных событий зимы The Village рассказывает о лучших спектаклях зимы и о двух громких премьерах, за которые вам, возможно, будет стыдно
Планы на сезон
11 театральных событий зимы The Village рассказывает о лучших спектаклях зимы и о двух громких премьерах, за которые вам, возможно, будет стыдно
Гид The Village