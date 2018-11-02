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Ольга Тараканова

На сайте с 26 июля 2014

Комментарии0
Темы0
Посты16
Коротко0
16 театральных событий осени
Планы на сезон
16 театральных событий осениСпектакли о расизме, демократии и травле
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16 театральных событий осени
Планы на сезон

16 театральных событий осени Спектакли о расизме, демократии и травле

Главные театральные события зимы
Планы на сезон

Главные театральные события зимыОт спектакля Серебренникова до спектакля про Грефа и Усманова. И еще одно судебное дело

Планы на сезон

Главные театральные события зимы От спектакля Серебренникова до спектакля про Грефа и Усманова. И еще одно судебное дело

Какие-то левые: Как в России появился новый политический театр
Театр
Какие-то левые: Как в России появился новый политический театр«Без принятия и толерантности просто невозможно работать»
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Какие-то левые: Как в России появился новый политический театр
Театр

Какие-то левые: Как в России появился новый политический театр «Без принятия и толерантности просто невозможно работать»

16 спектаклей, танцперформансов и фестивалей
Планы на сезон

16 спектаклей, танцперформансов и фестивалейПоиск по сообщениям во «ВКонтакте», спектакль-митинг фрилансеров и дополненная реальность в «Яме»

Планы на сезон

16 спектаклей, танцперформансов и фестивалей Поиск по сообщениям во «ВКонтакте», спектакль-митинг фрилансеров и дополненная реальность в «Яме»

Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать
Театр
Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать«Я еду в простынке на велосипеде, а на меня, дай бог, два человека обернутся — это грусть»
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Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать
Театр

Ольга Цветкова готова стать главным человеком в современном танце. Вот что о ней нужно знать «Я еду в простынке на велосипеде, а на меня, дай бог, два человека обернутся — это грусть»

Мобильный художественный театр: Что (пока) не так с новым проектом Михаила Зыгаря
Театр
Мобильный художественный театр: Что (пока) не так с новым проектом Михаила Зыгаря Приложение «Мобильный художественный театр» со спектаклями-променадами пытается угодить всем
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Мобильный художественный театр: Что (пока) не так с новым проектом Михаила Зыгаря
Театр

Мобильный художественный театр: Что (пока) не так с новым проектом Михаила Зыгаря Приложение «Мобильный художественный театр» со спектаклями-променадами пытается угодить всем

11 театральных событий лета
Планы на сезон
11 театральных событий лета Каким будет театр этим летом: проекты о спальных районах, перформансы в элитарном клубе и в лесу, поисковые и дикие фестивали
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11 театральных событий лета
Планы на сезон

11 театральных событий лета Каким будет театр этим летом: проекты о спальных районах, перформансы в элитарном клубе и в лесу, поисковые и дикие фестивали

Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)
Театр
Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»
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Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы»)
Театр

Почему вам нужно поучаствовать в вог-бале, который похож на сериал «Поза» (а не на шоу «Танцы») И станет частью Art Squat Forum в галерее «Солянка»

Почему вам нужно сходить на спектакль о переписке двух подруг во «ВКонтакте»
Театр
Почему вам нужно сходить на спектакль о переписке двух подруг во «ВКонтакте»Это первое в нашем театре высказывание об интернете и 20-летних, которое можно назвать… нормальным?
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Почему вам нужно сходить на спектакль о переписке двух подруг во «ВКонтакте»
Театр

Почему вам нужно сходить на спектакль о переписке двух подруг во «ВКонтакте» Это первое в нашем театре высказывание об интернете и 20-летних, которое можно назвать… нормальным?

15 театральных событий весны
Планы на сезон
15 театральных событий весныФестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать
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15 театральных событий весны
Планы на сезон

15 театральных событий весны Фестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать

«Золотая маска»: 7 отличных российских спектаклей, которые скоро приедут в Москву
Гид The Village
«Золотая маска»: 7 отличных российских спектаклей, которые скоро приедут в МосквуИ за которыми потом можно будет съездить в регионы
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«Золотая маска»: 7 отличных российских спектаклей, которые скоро приедут в Москву
Гид The Village

«Золотая маска»: 7 отличных российских спектаклей, которые скоро приедут в Москву И за которыми потом можно будет съездить в регионы

Почему вам нужно посмотреть спектакль «Зарница» — новый квир-хит в Центре имени Мейерхольда
Театр
Почему вам нужно посмотреть спектакль «Зарница» — новый квир-хит в Центре имени МейерхольдаВлюбленные подростки, духи леса, лазерное шоу с роботами и ироничные стихи — рецепт идеального современного мюзикла
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Почему вам нужно посмотреть спектакль «Зарница» — новый квир-хит в Центре имени Мейерхольда
Театр

Почему вам нужно посмотреть спектакль «Зарница» — новый квир-хит в Центре имени Мейерхольда Влюбленные подростки, духи леса, лазерное шоу с роботами и ироничные стихи — рецепт идеального современного мюзикла

Страх, трусость и уход великих: Чем театр жил в прошлом году и что будет делать в этом
Театр
Страх, трусость и уход великих: Чем театр жил в прошлом году и что будет делать в этомПочему в 2018 году хорошего театра в России не было или почти не было
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Страх, трусость и уход великих: Чем театр жил в прошлом году и что будет делать в этом
Театр

Страх, трусость и уход великих: Чем театр жил в прошлом году и что будет делать в этом Почему в 2018 году хорошего театра в России не было или почти не было

11 театральных событий зимы
Планы на сезон
11 театральных событий зимы The Village рассказывает о лучших спектаклях зимы и о двух громких премьерах, за которые вам, возможно, будет стыдно
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11 театральных событий зимы
Планы на сезон

11 театральных событий зимы The Village рассказывает о лучших спектаклях зимы и о двух громких премьерах, за которые вам, возможно, будет стыдно

5 событий фестиваля «Новый европейский театр»
Гид The Village
5 событий фестиваля «Новый европейский театр»На которые еще можно попасть
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5 событий фестиваля «Новый европейский театр»
Гид The Village

5 событий фестиваля «Новый европейский театр» На которые еще можно попасть

«Я ничего не знаю про театральные традиции»: Кто такая Евгения Сафонова
Театр
«Я ничего не знаю про театральные традиции»: Кто такая Евгения СафоноваНовое имя в молодом российском театре — наконец, женское
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«Я ничего не знаю про театральные традиции»: Кто такая Евгения Сафонова
Театр

«Я ничего не знаю про театральные традиции»: Кто такая Евгения Сафонова Новое имя в молодом российском театре — наконец, женское