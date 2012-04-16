Этой весной в институте и баре «Стрелка» произошли кадровые перестановки: проект покинули Роман Мазуренко и Сергей Пойдо, а новым арт-директором бара стала Наталья Ганелина, прежде работавшая в «Афише». Идеологом «Стрелки» по-прежнему остается ее Президент Илья Осколков-Ценципер, а оперативное управление институтом и баром лежит на Варваре Мельниковой. При этом она остается непубличной персоной, не очень любит давать интервью и редко встречается с журналистами. В интервью The Village Варвара рассказала о том, каких успехов достиг институт, как он работает и как будет меняться.

О ДУХЕ СТАРТАПА

«Стрелка» — всё еще стартап. Да, она стала важной точкой на карте Москвы, но сказать, что мы всем довольны и построение института завершено, пока нельзя. Мы создали место, но учебный процесс необходимо постоянно совершенствовать. Мы всё время запускаем новые проекты, что-то меняем, переделываем. В этом смысле энергия «Стрелки» — это энергия стартапа.

О ПЕРЕМЕНАХ

Миссия института «Стрелка» — изменение городского пейзажа. О себе мы тоже думаем в контексте постоянных изменений. Стремимся развиваться, двигаться вперед. К июню планируем перепридумать учебную программу и освежить бренд «Стрелки».



О ВЫПУСКНИКАХ

В прошлом году «Стрелка» выпустила 33 человека. Радует, что часть выпускников вернулись в свои родные города и работают там архитекторами, урбанистами, преподавателями. Меньше всего мы хотим забирать самых талантливых людей из регионов в Москву. Выпускники продолжают общаться друг с другом даже без нашего посредничества. Сейчас, например, по просьбе «Афиши» разрабатывают навигацию для пикника — сами организовались, собрались и делают. Дистанционное обучение: Горожане как потребители

О БУДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

В России принято считать, что «настоящее образование» — это тишина, академичность, серьезность и пыльные старцы с бородой. А тут мы со своей иронией, экспериментами, молодостью, да еще и c баром под боком. Когда мы разрабатывали образовательную программу, казалось, что кризис образования есть только в России. Но это не так. Зачем нужно получать диплом, если он больше не гарантирует рабочее место? Это глобальный вопрос, а не локальный. Кен Робинсон назвал кризис образования вторым по важности после глобального потепления. «Стрелка» это понимает и поэтому находится в постоянном поиске, мы всё время что-то меняем и улучшаем и будем продолжать это делать. Свежая кровь: Первые студенты нового года на «Стрелке»

Радует, что в Москве началось развитие образования в наших областях. Высшая школа экономики открыла факультет подготовки профессиональных чиновников-урбанистов, которые будут решать вопросы городского развития. В Британской высшей школе дизайна запускают архитектурную программу, которую делает Евгений Асс. Но говорить о конкуренции школ, которые так молоды и еще мало что сделали, всё равно что судить о школе по первым результатам студенческих работ. У каждой школы своя специализация. В идеале хотелось бы, чтобы люди после ВШЭ или Британки поработали год-два, а потом приходили учиться в «Стрелку», ведь наша постдипломная программа предназначена для тех, у кого уже есть профессиональное образование и какой-то опыт работы. Новое образование: архитектурная школа Евгения Асса









О ГОРОДЕ﻿

Когда мы придумывали «Стрелку», казалось, что это чуть ли не первое публичное общественное пространство в Москве. Лужков на тот момент занимал свой пост уже восемнадцать лет, и было какое-то смутное ощущение, что это должно закончиться. Но мы не думали, что это произойдет уже на следующий год после основания «Стрелки». Потом мы стали участвовать в обновлении парка Горького, и возникло сильное ощущение, что реальные изменения возможны. Илья Ценципер об институте «Стрелка»

Помню, когда мы назвали одну из исследовательских тем «Общественное пространство», нужно было постоянно объяснять людям, что это такое. А теперь, как написал главный редактор «Большого города» Филипп Дзядко, только на «Красном Октябре» это словосочетание ежедневно произносят раз двадцать. Скорость изменений оказалась быстрее самых смелых предположений. Возродившаяся гражданская активность тоже на нас влияет. Было ощущение, что ты один в поле и больше никому ничего не надо. А теперь появились люди, которые хотят и пытаются что-то изменить. Пусть говорят: Настоящее и будущего «Красного октября»

О БАРЕ﻿

Роман Мазуренко начал заниматься своим проектом Stampsy и ушел из института. Теперь баром будет управлять Наташа Ганелина. У нее свой стиль и почерк. Она замечательная. Мы уверены, в баре будет много нового и интересного, но об этом вам лучше расскажет сама Наташа. Еще мы планируем поменять меню в баре и немного изменить интерьер к лету.

О ЦЕЛЯХ

Мы выпустили первую книгу — « Я++: Человек, город, сети» Уильяма Митчелла — и в ближайший год планируем выпустить еще две: Delirious New York создателя нашей образовательной программы Рема Колхаса и «Дизайн привычных вещей» Дональда Нормана. Мы будем издавать результаты исследовательских работ наших студентов. В июне запустим электронное издательство, которым будет руководить Джастин МакГирк, бывший главный редактор журнала Icon.

«Стрелка» — это благотворительная инициатива, успех которой измеряется количеством людей, которые сюда приходят, которые знают об институте, разделяют его интересы, идеи и ценности. Но в первую очередь успех «Стрелки» определяется качеством образования, которое мы даем нашим студентам. Поэтому главная наша цель — продолжать совершенствовать образовательную программу института.

О МЕНЕДЖМЕНТЕ

Есть миф, что интеллектуал — это какое-то некоммуникабельное существо, а менеджер способен думать только табличками Excel и дедлайнами. Но оказалось, что придумывать структуру расходов с архитектором Юрием Григоряном не менее интересно, чем обсуждать с ним возможности образования. Юрий Григорян о новом учебном годе





Каждый год мы защищаем перед попечительским советом бюджет. Презентация бюджета — это полноценный рассказ о том, что мы хотим делать и каким способом, это обоснование наших действий. Понять ценность идеи можно только после того, как поймешь, сколько нужно потратить сил и средств на ее реализацию и стоит ли это того.

О КОМАНДЕ

«Стрелка» — это мы. Здесь нет одного гения, который знает ответы на все вопросы. «Стрелку» делают люди, вклад каждого уникален. «Стрелка» — это энергия, которая возникает от совпадения этих людей и напряжения между ними.