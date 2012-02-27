Продюсер видеороликов и владелец мастерской ObjectsDesired/

ОбъектыЖеланий

Выпускник ВГИКа с отличием, кандидат экономических и юридических наук, член Союза кинематографистов России. Стажировался в США. Работая в рекламном агентстве Grey в 1997 году, получил приглашение на позицию исполнительного продюсера в компанию Art Pictures Production, которую возглавил спустя три года.

С 2007 года является фриланс-продюсером и одновременно оперативным управляющим реставрационной мастерской. Знатный барахольщик, максималист и перфекционист.



Честно говоря, думаю, что выбор профессии в моем случае — это потомственное. Моя мама отдала сорок лет своей жизни профессии монтажера изображения и звука на Ленфильме, а затем на Мосфильме. Работала с такими могиканами, как Козинцев, Тарковский, Бондарчук, Кончаловский, Михалков. Я же начал свою карьеру в рекламном агентстве Grey в 1996 году с позиции ассистента продюсера. В первый же месяц на меня упал дорогостоящий проект с американским режиссером, так что я познавал азы профессии по ходу боя. С тех пор люблю большие бюджеты, особенно если они неожиданно падают на мою голову. Я продюсер, но работу своей команды построил так, что все ее члены являются сопродюсерами, а я сорежиссером, сосценаристом, монтажером, художником-постановщиком. Все работают на результат, а я влезаю во все. Надеюсь, что на меня зла за это никто не держит.

Если у меня есть задачи, связанные с закупкой, доставкой или выездом за город на съемки, то я пользуюсь автомобилем. Учитывая пробки и сложности с парковкой в нашем городе, я не каждый день езжу на машине, стараюсь больше ходить пешком. Успевать приходится везде, так как нужные и утвержденные у клиента предметы уплывают в чужие руки, а если выкупил, то забирай незамедлительно. Для этого нужен вместительный, надежный и скоростной автомобиль.

Мой рабочий день начинается довольно поздно, утро я начинаю с часовой тренировки, с решения бухгалтерских и банковских вопросов. В период работы над сложными проектами домой я раньше одиннадцати вечера не прихожу. Бывает, и до утра можем помонтировать да графическим оформлением проекта заниматься. Домашние относятся с пониманием.

Съемки начинаются с завтрака — чашки кофе, на котором мы финально пробегаемся по раскадровке с основными членами съемочной группы, затем приходит транспорт с оборудованием, и мы отправляемся на точку.

Первыми моими видео были рекламные ролики товаров народного потребления, затем акцент сместился на музыкальное видео и рекламные ролики имиджевого характера. Так сложилось, что за последние восемь лет я стал специалистом по съемкам презентационных фильмов для компаний, которые выходят на IPO, например. Большую долю составляют заказы англоязычных фильмов, представляющих города и регионы России для иностранной аудитории: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Также я имею большой опыт в съемках спортивного презентационного видео, например: Заявочный комитет на право проведения чемпионата мира по настольному теннису «Москва 2010», Заявочный комитет на право проведения чемпионата мира по футболу «Россия 2018», Заявочный комитет на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта «Москва 2013» и других. Но если проект представляет интерес с творческой точки зрения, то с удовольствием берусь за решение и менее масштабных задач.

Рекламные проекты, когда они есть, занимают почти все рабочее время. И если нужно мое присутствие в мастерской — на помощь приходит моя супруга, она решает вопросы там, а я спокойно, не отвлекаясь, занимаюсь съемками.

Мастерская началась с неудачного опыта реставрации наших семейных предметов интерьера. Я затаил обиду. Было это в самом начале 2000-х годов. А саму мастерскую я открыл в 2005-м вместе с тогдашним моим партнером по «Арт Пикчерс» — Степаном Михалковым. В 2008 году Степан вышел из проекта мастерской, и я встал у руля.

В том же 2005 году на «Красном Октябре», когда еще фабрика работала, запахи шоколада и сливочной помадки будоражили обоняние. Мы же работали в тестовом режиме, но сразу взяли высокую планку по качеству, и когда я вижу предметы начального периода, то мне не стыдно. А это дорогого стоит.

Мастерская работает по предварительному заказу, но некоторые готовые вещи и предметы, требующие реставрации, есть и в наличии. Мебель сама находит нас, как-то так получается. Чаще всего в Санкт-Петербурге, с которым у меня сложились очень теплые отношения. Речь идет о комиссионных магазинах, как в городе, так и в интернете, иногда что-то можно найти на блошиных рынках обеих столиц.

Сейчас есть два направления: классическая реставрация и работы в стиле джанк. На последнем хотелось бы остановиться подробнее. Направление джанк — это вещи, отделка которых нарочито грубая, цвета агрессивные, очень часто при изготовлении используются старые материалы или необычные сочетания фактур. Они больше напоминают арт-объекты, нежели традиционные предметы интерьера. Сотрудники мастерской проделали большую работу над собой, а я использовал всю имеющуюся силу убеждения, чтобы донести смысл этого направления в дизайне. Также мы работаем и с предметами клиентов, проводим реставрацию, реконструкцию, смену обивки.

В основном заказчиками являются частные лица, но есть и присутственные заведения — рестораны (Delicatessen, Vаниль), шоу-румы одежды (AIR, Trends Brands, Diesel), парикмахерские (Chop-Chop), павильон «Армения» на ВВЦ, салоны Soho Jewelry. Все общественные интерьеры требуют не просто красивых, но практичных предметов мебели, особенно популярными являются буфеты, стулья и поставцы у ресторанов, кресла, зеркала и консоли у шоу-румов одежды, витрины и диваны у ювелирных салонов. Иногда по просьбе друзей занимаюсь декором интерьеров, если наши вкусы и отношение к жизни совпадают. В мастерской мы решаем рабочие моменты, советуемся, обсуждаем проекты и их реализацию, составляем сметы. На доставку и сборку предметов почти всегда я езжу сам, чтобы на месте осуществить контроль качества. Залогом успеха считаю личное общение с каждым заказчиком. Можно сказать, что мастерская работает в ручном режиме — это позволяет мне держать руку на пульсе.

Фотографии: Егор Васильев

Благодарим за помощь в организации съемки кафе Delicatessen и шоу-рум AIR﻿