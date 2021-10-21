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Члены студенческого совета факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС в Петербурге собираются создать антиковидные дружины, которые будут «проводить просветительскую работу с петербуржцами и следить за соблюдением всех противоковидных норм». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В открытом письме студенты обратились ко всем учащимся петербургских вузов, а также к курсантам военных училищ с предложением «создать единое движение для предотвращения распространения коронавируса». По словам председательницы студсовета ФСТ Валерии Старостиной, решение о создании дружины на факультете приняли единогласно. Чтобы стать дружинником, нужно пройти полный курс вакцинации, уточнили в пресс-релизе.
Как именно дружины будут следить за соблюдением противоковидных норм и как они будут проводить просветительскую работу — в пресс-релизе не уточняется.