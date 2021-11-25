Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах

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Обновление
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Согласно документу, электронный пропуск будет необходим для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, магазинов и кафе.
Получить QR-код смогут те, кто сделал прививку от коронавируса, получил медотвод от нее или переболел COVID-19.
Кроме того, до 1 февраля 2022 года попасть в общественные места можно будет, показав на входе отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля пускать в кафе и магазины по такому документу будут только граждан с медотводом.
Законопроект о введении QR-кодов для поездок на транспорте официально снят с рассмотрения в Госдуме.
Госдума планирует не принимать законопроект о введении QR-кодов для поездок на общественном транспорте.
На рассмотрении парламента останется второй законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.
Госдума собирается рассмотреть 16 декабря в первом чтении два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте.
При этом в первоначальном расписании чтений законопроектов о QR-кодах не было. Дума утвердит календарь работы 25 ноября. После этого он поступит к президенту и в правительство.
В середине ноября правительство предложило массово ввести QR-коды, в том числе в самолетах и поездах. Однако на фоне недовольства сотней тысяч россиян власти задумались о смягчении мер.
Источник: Государственная дума