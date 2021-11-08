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2021-10-19T13:15:48.000+03:00
обновлено
8 ноября 2021
Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
2021-09-20T19:10:14.000+03:00
20 сентября 2021
«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы
2021-04-28T15:03:21.000+03:00
обновлено
30 июля 2021
Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап
2021-03-31T15:37:33.000+03:00
обновлено
1 июля 2021
Фестиваль Fields перенесли на следующий год
2021-02-26T16:02:28.000+03:00
26 февраля 2021
Kedr Livanskiy и «Интурист»: Fields объявил весеннюю программу концертов в «Мутаборе»
2020-09-29T19:31:43.000+03:00
29 сентября 2020
Garage Screen и Fields покажут перформансы с авангардными музыкантами и художниками
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