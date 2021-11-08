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Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla
обновлено8 ноября 2021

Фестиваль Fields XS состоится 19 ноября. Там выступят Moa Pillar, Ушко и Zurkas Tepla

«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы
20 сентября 2021

«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы

Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап
обновлено30 июля 2021

Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап

Фестиваль Fields перенесли на следующий год
обновлено1 июля 2021

Фестиваль Fields перенесли на следующий год

Kedr Livanskiy и «Интурист»: Fields объявил весеннюю программу концертов в «Мутаборе»
26 февраля 2021

Kedr Livanskiy и «Интурист»: Fields объявил весеннюю программу концертов в «Мутаборе»

Garage Screen и Fields покажут перформансы с авангардными музыкантами и художниками
29 сентября 2020

Garage Screen и Fields покажут перформансы с авангардными музыкантами и художниками