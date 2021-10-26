Полиция закрыла бар, в котором проходил вечер писем акционисту Крисевичу, из-за «неправильной маркировки тряпок»

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Вечером 24 октября в петербургский бар «Фогель», в котором проходил вечер писем акционисту Павлу Крисечиву, пришла полиция. Бар опечатали до решения суда.
Силовики утверждают, что они получили жалобу на то, что в помещении проходит массовое «собрание антиковидников» с нарушением санитарных норм. Полиция якобы насчитала в баре 45 посетителей (разрешено не больше 40). Руководство бара уверено, что людей было меньше. В итоге «Фогелю» выписали протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.3 КоАП) из-за большого количества людей, неправильной маркировки на половых тряпках и недостаточного запаса медицинских масок.
Соучредитель «Фогеля» Валентин Хорошенин считает, что эта проверка — лишь предлог закрыть бар.
Активист Павел Крисевич сейчас находится в СИЗО по статье о хулиганстве. В июне 2021 года во время акции против политических репрессий на Красной площади он два раза выстрелил в воздух шумовыми патронами и сымитировал выстрел в себя.
Зимой 2020-го силовики закрыли московский клуб «Новая искренность» по схожему сценарию: сначала Роспотребнадзор приостановил до суда деятельность клуба, а потом суд закрыл «Новую искренность» на 3 месяца.
Источник: SOTA, Znak.com, Валентин Хорошенин / Twitter