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обновлено31 октября 2021

Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
13 августа 2021

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками

В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня
17 марта 2021

В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня

27 января 2021

В Москве ресторанам и барам разрешили работать по ночам

19 декабря 2020

Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие

Цитата дня
обновлено9 декабря 2020

Кремль — о «барном сопротивлении» в Петербурге

Создатели «Карты сопротивления» закрыли ее, потому что их «наконец услышала власть»
обновлено10 декабря 2020

Создатели «Карты сопротивления» закрыли ее, потому что их «наконец услышала власть»

обновлено10 ноября 2020

Рестораны и клубы Москвы временно перестанут работать ночью

27 октября 2020

В Москве не будут закрывать ночные рестораны и бары, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора

26 октября 2020

В винном баре «Сентябрь» откроется выставка молодого современного искусства

«Усадьба Jazz» проведет квартирники в московских барах
13 сентября 2020

«Усадьба Jazz» проведет квартирники в московских барах