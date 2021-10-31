Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие
«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня
В Москве ресторанам и барам разрешили работать по ночам
Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие
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Кремль — о «барном сопротивлении» в Петербурге
Создатели «Карты сопротивления» закрыли ее, потому что их «наконец услышала власть»
Рестораны и клубы Москвы временно перестанут работать ночью
В Москве не будут закрывать ночные рестораны и бары, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора
В винном баре «Сентябрь» откроется выставка молодого современного искусства
«Усадьба Jazz» проведет квартирники в московских барах