Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников

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В Музее ART4 с 18 января по 17 февраля состоится выставка современного искусства «В пыли этой планеты».
16 молодых художников, среди которых Федора Акимова, Евгений Гранильщиков и Миша Гудвин, осмысляли в выставке понятие «пост-хоррора» — жанра, в котором ощущение «жуткого» происходит не из внешней угрозы (что свойственно для хоррора XX века), а из вшитой в наш мир иррациональности и разрушительности.
Узнать больше о выставке можно на сайте музея, там же — купить билет. Его стоимость — 300 рублей.
Источник, фотографии: ART4