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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выбрал несколько городов, куда можно улететь из Москвы с 31 декабря по 9 января, заплатив за билет в одну сторону до пяти тысяч рублей.
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|Направление
|Цена, рубли
|Санкт-Петербург
|2450
|Сочи
|4150
|Краснодар
|4300
|Махачкала
|4400
|Минеральные Воды
и Уфа
|5000
Для тех, кто не хочет в ближайшее время покидать столицу, The Village рассказали о новых культурных местах города — огромном арт-пространстве «Поле» и клубе-тысячнике «Урбан» на «Флаконе».
Источник: OneTwoTrip