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РейтингКуда дешевле улететь из Москвы на новогодние праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выбрал несколько городов, куда можно улететь из Москвы с 31 декабря по 9 января, заплатив за билет в одну сторону до пяти тысяч рублей.

Куда отправиться из Москвы на Новый год

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 НаправлениеЦена, рубли
Санкт-Петербург2450
Сочи4150
Краснодар4300
Махачкала4400
Минеральные Воды
и Уфа		5000

Для тех, кто не хочет в ближайшее время покидать столицу, The Village рассказали о новых культурных местах города — огромном арт-пространстве «Поле» и клубе-тысячнике «Урбан» на «Флаконе».

Источник: OneTwoTrip

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