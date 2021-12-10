«Поле» непаханое: На «Белорусской» открывается новое арт-пространство размером с три «Мутабора»

— Да, честно говоря, не очень понимаю, как мы будем подписывать всех на фото.

Леша: Представь, как выглядят наши рабочие чаты. (Смеется.) Возвращаясь к вопросу о коммерческой деятельности Stereotactic — сотрудничество с брендами дает нам возможность реализовывать клевые штуки. Так что, если у кого-то и было ощущение, что мы остановились, это не так, все это время мы фигачили.

— Вашим последним пространством был «Сиреневый туман» — вы бы открыли его сейчас, зная, как будет развиваться «Профсоюз»?

Леша: Хороший вопрос. «Эма», «Кругозор» и сейчас «Поле» — это все абсолютно наши самодостаточные начинания, где мы сами себе все. С «Профсоюзом» была немножко особенная история — это изначально была их инициатива. Когда они открывались, попросили помочь организовать один бар, и мы с удовольствием в это впряглись. С одной стороны, действительно ощущалась нехватка этого околовечериночного экшена, с другой — со многими ребятами из «Профсоюза» мы приятельствуем, и процесс был достаточно комфортным.

Вообще на момент старта мы примерно представляли, каким он будет. Мы хорошо понимаем, как живет то место, где находится «Профсоюз». Да, там аудитория там лишь отчасти пересекается с той, с которой мы привыкли ежедневно иметь дело. Тем не менее, насколько я знаю, «Сиреневый туман» — один из самых крутых баров внутри «Профсоюза». Поэтому, делая вещи даже в том контексте, мы можем их не стесняться. Даже находясь на другой территории, нам все равно удалось сделать достойный проект. Да и было бы странно вкрячиваться туда с каким-то условным андеграундом.

Stereotactic вообще очень адаптивная команда. Параллельно с той же рекламой мы делаем независимые фильмы — точно так же и с пространствами: где-то мы готовы экспериментировать, а где-то можем сделать что-то более понятное.

— Возвращаясь к «Полю» — если вы договорились об аренде еще весной, то почему решили сначала проводить здесь Jager Night Embassy и только потом открывать собственную площадку?

Леша: Площадка сильно видоизменяется с тех времен, как здесь прошел Jager — это в какой-то момент стало частью нашего плана. Мы рассматривали ее еще до того, как она стала «Полем», в том числе как один из вариантов для Jager. Так получилось, что по всем параметрам площадка идеально подходила для всего. И еще мы поняли, что стройку будущего места можно технически совместить с тем, что происходило на Jager.