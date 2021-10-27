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Новости

С 30 октября по 7 ноября в Ленобласти будут действовать дополнительные антиковидные ограничения

27 октября власти Ленобласти ввели дополнительные антиковидные ограничения.

С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа:

— торговых центров площадью 36 тысяч квадратных метров и более (фудкорты — только на вынос);

— дискотек и ночных клубов, с 8 ноября — только по QR-кодам.

Заселиться в отель, сходить в кафе, музей, театр, кино, парикмахерскую, фитнес-клуб или к стоматологу можно только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Это требование не распространяется на кафе, которые успели оформить ковид-паспорт. 

Источник: Админка Ленобласти 

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