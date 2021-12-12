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Новости

Впервые за два месяца в России выявили менее 30 тысяч новых случаев ковида за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 29 929 новых случаев коронавируса.

В прошлый раз менее 30 тысяч заболевших за сутки фиксировали только 13 октября. Всего с начала пандемии в 2020 году в России выявили боле 10 миллионов человек с коронавирусом.

Также в декабре в России обнаружили четыре человека с новым штаммом ковида омикроном. The Village попросил молекулярного биолога изучить все доступные на данный момент исследования омикрона и объяснить, в чем его опасность.

Источник: Оперштаб

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