Впервые за два месяца в России выявили менее 30 тысяч новых случаев ковида за сутки

Купить рекламу
За прошедшие сутки в России зафиксировали 29 929 новых случаев коронавируса.
В прошлый раз менее 30 тысяч заболевших за сутки фиксировали только 13 октября. Всего с начала пандемии в 2020 году в России выявили боле 10 миллионов человек с коронавирусом.
Также в декабре в России обнаружили четыре человека с новым штаммом ковида омикроном. The Village попросил молекулярного биолога изучить все доступные на данный момент исследования омикрона и объяснить, в чем его опасность.
Источник: Оперштаб