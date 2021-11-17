9 российских брендов головных уборов: От балаклавы до кепи

LAVA

Основатели LAVA вяжут балаклавы, вдохновляясь русским авангардом и «Спортсменами» Малевича в частности, но есть и однотонные балаклавы ярких и пастельных цветов. А еще ребята делают шерстяные чепчики — находка для тех, кто представляет себя героиней романов Джейн Остин даже в 2021 году. У LAVA можно найти и шарфы, и крошечные вязаные сумочки, напоминающие о чехлах для телефонов в начале 2000-х, а еще заказать балаклаву или чепчик по собственной задумке.

Балаклавы стоят 2 500 рублей, чепчики — 2 тысячи рублей.

Где покупать: инстаграм

«Соkол Ясньlй»

Адрес

Большой Трехсвятительский пер., 2, стр. 1

«Соkол Ясньlй», московский бренд Полины Соколовой, два года назад представил коллекцию «Победа солнца» по мотивам картин Малевича, но идея костюма-трансформера продолжается и в коллекции, вдохновленной сказочными иллюстрациям Билибина. Здесь можно увидеть теплые баски, муфты, шапку-капюшон с ушами — для фей, разумеется. И новинка бренда, пелерина, тоже игра контекстов — сама вещь родом из ХVIII века, но ее форма точь-в-точь с эскизов Малевича.

Пелерина стоит 8 тысяч рублей, съемный капюшон с ушами 5 000–5 700 рублей (есть в разных расцветках).

Где покупать: инстаграм или шоурум по предварительной записи