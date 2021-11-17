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Гид The Village17 ноября 2021

9 российских брендов головных уборов: От балаклавы до кепи

9 российских брендов головных уборов: От балаклавы до кепи

Приближается время, которое проще всего описать неологизмом «снегодождь», и эта подборка поможет спастись от непогоды, сохранив укладку в порядке и уши в тепле. Балаклавы, чепцы, кепки, панамы, бини — мы выбрали девять интересных российских марок, у которых стоит искать головные уборы на любой вкус и кошелек.

«Гарин»

Адрес

1-й Колобовский пер., 11

Garinhats создает вещи в ретроэстетике. Известная модель шапки бини у бренда выглядит празднично — она из мембранной ткани, похожа одновременно на восточный головной убор и на шляпку 60-х годов в стиле Одри Хепбёрн. Шапки-ушанки и утепленные косынки тоже непривычно парадны, они представлены в разных цветах: от алого до кобальта.

Летние головные уборы шьют из винтажных тканей, поэтому тираж часто ограничен.

Зимние шапки бини стоят 9 тысяч рублей, утепленные косынки — 10 000 рублей, береты — 11 тысяч рублей, а ушанки можно приобрести за 12 тысяч рублей.

Где покупать: интернет-магазин или шоурум

«ЯLLO»

Адрес

Нижний Новгород, ул. Варварская, 32

Нижегородский бренд, который не боится цвета и эклектичности, — открытие для поклонников Gucci и эстетики 70-х. В «ЯLLO» можно найти пальто-печворк, костюм Уэса Андерсона, жилеты-коврики, зеленые чепцы, съемные капюшоны в цветочек и вязаные шапки-шлемы в разных сочетаниях: цветы, полосы.

Шапка-шлем стоит 5 200 рублей, объемная шапка — 6 400 рублей, вязаный чепчик — 5 тысяч рублей, а цветочный капюшон — 5 500 рублей.

Где покупать: интернет-магазин или шоурум

LAVA

Основатели LAVA вяжут балаклавы, вдохновляясь русским авангардом и «Спортсменами» Малевича в частности, но есть и однотонные балаклавы ярких и пастельных цветов. А еще ребята делают шерстяные чепчики — находка для тех, кто представляет себя героиней романов Джейн Остин даже в 2021 году. У LAVA можно найти и шарфы, и крошечные вязаные сумочки, напоминающие о чехлах для телефонов в начале 2000-х, а еще заказать балаклаву или чепчик по собственной задумке.

Балаклавы стоят 2 500 рублей, чепчики — 2 тысячи рублей.

Где покупать: инстаграм

«Соkол Ясньlй»

Адрес

Большой Трехсвятительский пер., 2, стр. 1

«Соkол Ясньlй», московский бренд Полины Соколовой, два года назад представил коллекцию «Победа солнца» по мотивам картин Малевича, но идея костюма-трансформера продолжается и в коллекции, вдохновленной сказочными иллюстрациям Билибина. Здесь можно увидеть теплые баски, муфты, шапку-капюшон с ушами — для фей, разумеется. И новинка бренда, пелерина, тоже игра контекстов — сама вещь родом из ХVIII века, но ее форма точь-в-точь с эскизов Малевича.

Пелерина стоит 8 тысяч рублей, съемный капюшон с ушами 5 000–5 700 рублей (есть в разных расцветках).

Где покупать: инстаграм или шоурум по предварительной записи

Rinihideki

Rinihideki — сказочная одежда из Санкт-Петербурга: льняные платья с принтом из мухоморов, ироничные шоперы с динозаврами и шапочки с ушами. Лисьи шапочки сделаны из шерсти, представлены в нескольких расцветках, а еще в них будет тепло и в минус 40 — так говорят покупательницы из самых холодных регионов.

Если не страшно быть слишком милой, можно приобрести шапочку, стоит она 5 400–5 800 рублей и изготавливается на заказ по вашим меркам.

Где покупать: инстаграм

Dta.apollo

DTA — аксессуары ручной работы, тоже родом из Питера. С 2016 года бренд делает лаконичные и удобные головные уборы, которые хорошо впишутся в базовый гардероб. Можно выбирать из десятков вариантов самых разных шапок, а еще ребята вяжут митенки и бактус — платок треугольной формы, который добавит ретроэстетики в ваш образ.

Цены очень демократичные: балаклава-трансформер стоит 2 690 рублей, вязаный шлем — 2 190 рублей, шапка бини — 2 290 рублей, повязка — 1 290 рублей, капор — 2 990 рублей, митенки — 1 190 рублей, а воротник — 1 590 рублей.

Где покупать: инстаграм

Check ya head

Адрес

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 55

Check ya head — магазин с разными марками, в котором есть всё: от шапки-ушанки до панамы из плащевой ткани. Балаклавы здесь представлены в двух фасонах и разных цветовых гаммах, есть шерстяные кепки для поклонников сериала «Шерлок», вязаные повязки отсылают к 80-м, а шапки-ушанки — к советской эстетике.

Балаклавы стоят от 2 100–3 900 рублей, шапки-ушанки и кепи — 4 500 рублей, панамы — 4 200 рублей, а шапки бини — 3 200 рублей.

Где покупать: инстаграм или интернет-магазин

MIRSTORES

MIRSTORES — российский бренд, славящийся шерстяными вещами крупной вязки. Основной ассортимент — свитеры и кардиганы, но в осенней коллекции появился и вязаный головной убор — панамка. Панамки есть в разных цветах, так что, если надоело классическое тканевое исполнение, здесь можно найти оригинальную вещь.

Панамки представлены в шести цветах и стоят 3 990 рублей, их изготавливают по предзаказу за 14 дней.

Где покупать: интернет-магазин

M-U-R

Адрес

Санкт-Петербург, ул. Фонтанка, 129

M-U-R часто работают с винтажными тканями, шьют вещи необычных фасонов — полуплатья или платья-половинки, баски, топы-фартучки. Есть в ассортименте питерского бренда и головные уборы в разной стилистике: яркие косынки, неоновые балаклавы, напоминающие сценический образ Pussi Riot, и вязаные шапочки с вязаной же аппликацией.

Балаклаву можно купить за 10 тысяч рублей, косынку за 5 тысяч рублей, вязаную шапочку за 10–15 тысяч рублей.

Где покупать: интернет-магазин или шоурум по предварительной договоренности

Обложка: Dta.apollo

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