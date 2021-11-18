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Новости

Как читать про искусство? В Москве состоится презентация книги «Музей современной любви»

В книжном магазине «Поляндрия» 19 ноября состоится презентация книги Хизер Роуз «Музей современной любви» о творчестве Марины Абрамович и современном искусстве.

Среди участников — генеральный директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин, кандидат культурологии Мария Антонян и искусствовед Софья Багдасарова. Они поговорят о том, почему книг о современном искусстве так мало и что происходит с арт-сферой прямо сейчас.

Модератор дискуссии — Валерий Леденев, научный сотрудник «Гаража». Участие в презентации бесплатное, по регистрации.

Источник: организаторы дискуссии

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