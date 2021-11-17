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На Netflix появился собственный рейтинг кино и сериалов

Стриминговый сервис Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на платформе. Об этом компания сообщила в блоге.

В списках находятся самые успешные фильмы или сериалы на английском и других языках. Также есть рейтинг популярности по странам. На сайте будут публиковать еженедельные отчеты, говорят представители Netflix.

Лидером рейтинга англоязычных сериалов стал третий сезон «Нарко: Мексика», а на других языках — «Игра кальмара». Первое место среди фильмов на английском заняла комедия «Красное уведомление», на остальных иностранных — драма «Яра».

Источник: Netflix

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