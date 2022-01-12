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Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино
Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино
Новости

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино

С 20 по 29 января в лектории музея «Гараж» состоится серия показов «Как дела на Западе?», посвященная новому немецкому кино.

Всего покажут шесть фильмов малоизвестных режиссеров. Например, 27 января в «Гараже» можно будет увидеть одну из ярчайших феминистских картин нового немецкого кино — «Всесторонне ограниченную личность» режиссера Хельке Зандер.

Также музей покажет драму Вернера Шретера о трагическом столкновении культур — фильм-лауреат «Золотого медведя» 30-го Берлинского кинофестиваля.

Посмотреть полное расписание показов и купить билеты можно здесь.

Источник, фотографии: пресс-служба «Гаража»

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