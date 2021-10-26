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2021-10-26T11:47:18.000+03:00
обновлено
26 октября 2021
Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит
2021-01-13T10:40:08.000+03:00
13 января 2021
Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет
Предложение дня
2020-11-13T11:18:02.000+03:00
13 ноября 2020
Сделать второе высшее образование бесплатным для творческих направлений
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