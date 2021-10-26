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обновлено26 октября 2021

Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит

13 января 2021

Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет

Предложение дня
13 ноября 2020

Сделать второе высшее образование бесплатным для творческих направлений