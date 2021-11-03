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Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
Новости

Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун

Москвичи нашли способ обойти запрет на работу ресторанов, которые закрылись на период нерабочих дней. Для этого горожане бронируют номера в гостиницах и отелях, пишут «Ведомости».

По данным газеты, сейчас треть гостей Movenpick Moscow Taganskaya — москвичи, которые могут посетить ресторан Shagal или получить завтрак в номер (не показывая при этом QR-код и ПЦР-тест).

Доля жителей Москвы в отелях столицы с началом локдауна выросла с привычных 3–5% до 15–17%, отмечает директор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Похожая ситуация наблюдается и в Подмосковье.

Источник: «Ведомости»

Обложка: Movenpick Moscow Taganskaya

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