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Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
3 ноября 2021

Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун

«Сила ветра» открыла отель
13 октября 2021

«Сила ветра» открыла отель

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick
15 октября 2020

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick

11 августа 2020

«Ведомости»: Рядом с Кремлем откроется первый в России отель Rosewood