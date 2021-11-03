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2021-11-03T18:04:47.000+03:00
3 ноября 2021
Москвичи стали заселяться в отели ради ресторанов, которые работают в локдаун
2021-10-13T12:03:03.000+03:00
13 октября 2021
«Сила ветра» открыла отель
2020-10-15T14:31:00.000+03:00
15 октября 2020
В Москве открылся первый отель бренда Movenpick
2020-08-11T15:10:39.000+03:00
11 августа 2020
«Ведомости»: Рядом с Кремлем откроется первый в России отель Rosewood
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