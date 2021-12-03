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Как прошло открытие Культурного дома ГЭС-2
Как прошло открытие Культурного дома ГЭС-2
Новости

ГалереяКак прошло открытие Культурного дома ГЭС-2

В Москве открылся долгожданный Дом культуры ГЭС-2 — огромное выставочное пространство в центре города.

Еще до открытия ГЭС-2 The Village делал большой фоторепортаж из еще строящегося здания, а теперь собрал фото с первого дня работы центра.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Фото: Таня Симакова/The Village
Фото: Таня Симакова/The Village
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Фото: Таня Симакова/The Village

Один из самых ярких экспериментов выставочного пространства — перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона, который решил превратить ГЭС-2 в телестудию и переснять мыльную оперу «Санта-Барбара». Следить за перформансом можно всю зиму. О других выставках ГЭС-2 можно прочитать здесь.

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Фото: Таня Симакова/The Village
Фото: Таня Симакова/The Village

Фотографии: Агентство «Москва», The Village

Обложка: Анастасия Пожидаева/The Village

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