«Паспорт здоровья» или «Ковипасс»: QR-коды переименуют из-за негативного отношения россиян

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В Кремле обсуждают новое название для QR-кодов, поскольку термин раздражает россиян. Среди тестовых вариантов — «сертификат здоровья», «паспорт здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» или «санитарный паспорт».
По словам источников «РБК», к нынешнему названию негативно относятся более 50 % граждан (причем как вакцинированных, так и непривитых). Некоторые из них считают QR-коды «сатанинскими» или воспринимают как ограничение свободы, отмечает собеседник издания.
Финальную версию, по данным «РБК», внесут в документ оперштаба по борьбе с COVID-19 или поправками ко второму чтению законопроекта об обязательных QR-кодах. Ранее его отложили из-за конфликта в правительстве и опасения протестов.
В каких регионах уже ввели электронные пропуска и как на них реагируют жители, читайте в материале The Village.
Источник: «РБК»