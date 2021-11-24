QR-Россия: Запреты, протесты и новые профессии Как электронные пропуска меняют жизнь в стране
В середине октября правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому граждане должны будут показывать QR-коды повсеместно: в транспорте и магазинах, на массовых мероприятиях, в кафе и ресторанах. Еще до рассмотрения нововведений в некоторых регионах России началась обязательная проверка кодов. Например, в Казани проверяющие не пустили более 1,8 тысячи человек в метро, троллейбусы и трамваи. Подобные меры также ввели в Волгоградской области, Кургане, Чувашии и многих других регионах.
Однако, 15 ноября Госдума решила до декабря отложить принятие законопроекта о введении QR-кодов. Причин для этого решения было несколько. Источник «Медузы» (Минюст считает ее иноагентом) сообщил, что в правительстве произошел раскол между блоками «Санитары» и «Экономисты»: каждый из чиновников стремился соблюсти свои интересы и выполнить установленные перед ним показатели эффективности работы, а потому договориться не удалось.
Другая причина — чувствительность населения. В разных городах России граждане, узнав о проверке кодов, стали выходить на митинги, писать заявления в Роспотребнадзор и требовать обоснование законности новых мер. В инстаграме даже появился аккаунт «Голос городов», где собраны видеообращения жителей разных регионов к Путину, в которых россияне просят отменить QR-коды и обязательную вакцинацию. Чтобы снизить волнения, в правительстве даже предлагают убрать название «QR-код» и заменить это обозначение на более нейтральное — «паспорт здоровья».
С одной стороны, законопроект Госдумы требует доработки, рассказывает «Медуза». С другой, введение QR-кодов, как и практически любые меры борьбы с ковидом, подталкивающие к вакцинации, вызывают протесты у противников прививок. К примеру, некоторые жители Екатеринбурга сравнивают введение QR-кодов с фашизмом и чипированием.
The Village выяснил, для чего с недавних пор необходимы QR-коды в Москве и в регионах, а также как россияне реагируют на введение электронных пропусков.
Несмотря на то, что система QR-кодов оказалась непопулярной, сама по себе вакцинация помогает бороться с распространением коронавируса. Прививайтесь!
ГИД THE VILLAGE
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Москва: РПЦ и бизнес против QR-кодов
На момент публикации в Москве QR-коды требуются при посещении театров и музеев, а также массовых мероприятий, где число гостей превышает 500 человек. Для посещения кинотеатров коды не нужны, но Центр документального кино стал первым, кто добровольно опробовал нововведение. Так, руководство кинотеатра планирует увеличить число посадочных мест с 50 до 70 %.
Проверка кодов станет обязательной и для сотрудников Госдумы. Представители Московского патриархата, однако, не планируют вводить QR-коды для посещения храмов. «Мы с самого начала пандемии заявляли, что посещение церкви не может быть предметом ограничений. Доступ в храм всегда является свободным», — считает зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Бизнес-сообщество тоже переживает из-за нововведений, а потому обратилось к московским властям с просьбой не вводить коды. Организация предпринимательства «Опора России» хочет, чтобы такое послабление касалось бизнесов, продающих непродовольственные товары, которые можно приравнять к категории вещей первой необходимости — например, средства гигиены, продукцию для детей и животных.
Санкт-Петербург: спорт по QR-кодам и печать сертификатов в Сбербанке
В Петербурге без QR-кода с 8 ноября не пускают в театры, музеи, цирки, кино, на выставки и в дома отдыха, а с 1 декабря в общепит также будут пускать исключительно при предъявлении электронного пропуска. Чтобы петербуржцам было проще, Сбербанк и администрации районов города готовы печатать сертификаты о вакцинации у себя в отделениях. А граждане, которые переболели коронавирусом, смогут получить QR-код, не обращаясь к врачу. Достаточно предоставить ПЦР или антиген-тест в поликлинику по месту жительства, а решение примет врачебная комиссия.
Однако не все петербуржцы согласны с введением QR-кодов.
«Испортили все предпраздничное настроение. Особенно вот этой новой инициативой про 21 день ожидания для получения кода. Дебилизм», — цитирует издание Regnum комментарий пользовательницы соцсетей Ириночки К.
От нововведений страдает и бизнес: фитнес-центры указывают на падение продаж на треть, а также на требования клиентов вернуть деньги за ранее купленные абонементы.
«С QR-кодами вообще беда, потому что количество привитых маленькое. Падение продаж у нас порядка 35 %», — отмечает директор по развитию сети Fitness Family Денис Горнев.
Тюмень: антиваксеры из КПРФ
В начале ноября Тюменскую область включили в перечень регионов, в которых ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Поэтому с 8 ноября вход в местные торговые центры, театры и кинотеатры, а также концертные залы и цирки — только по QR-кодам.
Тюменцы остро отреагировали на нововведения: инициативная группа, выступающая против введения системы пропусков, начала отправлять телеграммы в адрес спикера Заксобрания Сергея Корепанова. Активисты попросили Госдуму снять с рассмотрения законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах и транспорте.
15 ноября стало известно, что противники обязательной вакцинации передали губернатору региона Александру Моору письмо с просьбой отменить QR-коды и обязательную вакцинацию в области. Под обращением подписались 1 723 человека.
Письменными заявлениями жители не ограничились. В конце ноября горожане вышли на протестную акцию против QR-кодов с плакатами. Большинство участников — сторонники КПРФ.
«Я человек. И мое право — болеть или не болеть. Я хочу болеть — это мое право», — рассказал один из участников акции Александр.
К организаторам пикетов пришли полицейские, чтобы предупредить о недопущении осуществления экстремистской деятельности.
Краснодар: закрытые торговые центры в Новый год
С 22 ноября по 18 января 2022 года в Краснодарском крае без QR-кодов попасть можно только в аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Электронные пропуска потребуются для входа в торговые и фитнес-центры, общепит, спортзалы, бассейны, музеи, театры, а также на массовые мероприятия.
Краснодарцы жалуются на большие очереди при входе в ТЦ из-за проверок QR-кодов. Охранники разворачивают непривитых посетителей, которые хотят купить продукты или пройти в туалет, а также обладателей первого компонента прививки от COVID-19 (код приходит после двух этапов вакцинации).
Жительницу Краснодара и тиктокершу Катю Белицкую не пустили в ТЦ «Галерея» с QR-кодом на плакате, который та распечатала в типографии.
Казань: пассажиры против кондукторов
Татарстан стал первым регионом России, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Уже в первый день работы системы, 22 ноября, проверяющие не пропустили более 1,8 тысячи жителей Казани в метро, троллейбусы и трамваи.
Во второй половине того же дня 11 человек пытались устроить скандал, из-за чего кондукторам пришлось вызвать полицию. Тогда же житель Казани, у которого не было QR-кода, брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктору.
Местные власти планируют привлекать пассажиров к ответственности за простой транспорта, если те не будут соблюдать новые правила. Тем, у кого нет QR-кодов, также стало сложнее передвигаться на такси — водители подняли цены на проезд.
Камчатка: QR-коды за антитела
На Камчатке с 30 октября распространили систему электронных пропусков на общепит, учреждения культуры и спорта, гостиницы, а также на органы государственной власти.
Вслед за Татарстаном с 23 ноября начали требовать QR-коды в общественном транспорте: для поездок на междугородних автобусах и полетов на местных авиалиниях.
Помимо QR-кодов о вакцинации, ездить по региону можно со справкой о медотводе или наличии антител, сделанной не более месяца назад (граждан с высокими антителами приравняют к привитым и официально переболевшим). Если ничего из этого нет, пассажир может сдать билет и вернуть деньги.
Получить справку об антителах можно в местных комиссиях. Услуга платная, так как не входит в территориальную программу госгарантий, отметили в краевом Минздраве. Стоимость документа в министерстве не уточняют.
В середине ноября на Камчатке более ста человек вышли на митинг против QR-кодов. Затем к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову обратились рестораторы с просьбой отменить систему электронных пропусков.
«Требование предъявлять QR-коды практически лишило нас работы. Многие гости принципиально не хотят к нам заходить, выплескивая весь негатив на нас. Мы не против вакцинации, но мы не хотим быть инструментом давления на граждан нашего города», — отметили рестораторы.
Чувашия: референдум и суд против указа губернатора
Систему QR-кодов в Чувашии ввели 11 октября, она сразу вызвала негодование граждан. Это первый российский регион, в котором местные подали заявку на проведение референдума против QR-кодов (сначала ЦИК принял заявление, а затем отказал в регистрации инициативной группы).
Помимо этого, активисты отправили в Верховный суд Чувашии коллективное исковое заявление к главе республики Олегу Николаеву и потребовали отменить указ о введении обязательных QR-кодов. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 25 ноября.
В Чувашии, как и на Камчатке, получить QR-коды смогут граждане, которые вакцинировались, переболели коронавирусом или имеют к нему высокий уровень антител. Действовать они будут только на территории республики и не отобразятся на федеральном портале «Госуслуг». При этом, как гражданам Чувашии и Камчатки попасть в кафе, кинотеатры и остальные заведения в других регионах, не уточняется.
Екатеринбург: народный бунт
В начале ноября губернаторским указом в Екатеринбурге ввели систему QR-кодов. Она распространяется на посещение музеев, библиотек, спортклубов, театров, кинотеатров, салонов красоты, кафе и ресторанов.
На принятие указа первыми отреагировали владельцы бизнесов: оказавшиеся под угрозой разорения рестораторы потребовали отменить систему кодов. Предприниматели сообщили, что из-за введения QR-кодов с 30 октября по 15 ноября общепит потерял около 50 % выручки. Владельцы заведений написали коллективное письмо со своими требованиями, под ним подписался 81 человек.
А вот реакцией горожан на нововведения стали митинги — на них вышли сотни жителей. Некоторые держали в руках плакаты с надписями «Не допустим фашизма и сегрегации» и «Ввести цифровую метку человеку в России = отречься от победы над фашизмом».
Митинги проходили не только на улицах, но и в торговых центрах. Участников акции арестовали на 12 суток — за неповиновение сотрудникам полиции.
В понедельник, 22 ноября, жители Екатеринбурга пришли в прокуратуру. Горожане хотели выяснить, насколько легально ввели антиковидные ограничения. Некоторые из них сравнивали QR-коды с фашистским режимом и утверждали, что нововведение нарушает медицинскую тайну. Прокуратура обещала прислать официальный ответ на обращение.
Сейчас в Екатеринбурге готовится новый митинг. Мероприятие организует общественное объединение «РодНадзор». Пикет состоится в воскресенье, 28 ноября, и будет называться «За верховенство национального законодательства России — за права человека!». По словам организаторов, пикет согласован Министерством общественной безопасности. Ожидается, что в акции примут участие около ста человек.
Красноярск: жалобы в инстаграме губернатора и «печать Антихриста»
С 30 октября в Красноярском крае действует система QR-кодов в торговых центрах, на спортивных и культурных мероприятиях. Детям до 18 лет запретили посещать заведения общепита без родителей.
Кроме того, с 15 ноября QR-коды ввели в музеях, библиотеках, салонах красоты, ресторанах, кинотеатрах, гостиницах, фитнес-центрах и других заведениях (полный список можно посмотреть здесь).
Нововведения вызвали недовольства у рестораторов, которые написали письмо губернатору края Александру Уссу с просьбой отменить электронные пропуска в общепите. Также красноярцы начали массово оставлять комментарии на странице чиновника в инстаграме.
«В торговых центрах драки, что будет дальше? Или вам наплевать на сибиряков?»; «Отмените эти коды, мы не товар, хватит губить свой народ!»; «В Москве, где темпы заболеваемости и смертности гораздо выше, QR-коды не нужны в ТЦ, кафе, ресторанах. Почему у нас они введены?», — пишут пользователи.
Жители региона даже сравнили QR-коды с «печатью Антихриста», которая говорит о близости конца света, но в Красноярской епархии заверили, что между этими понятиями нет ничего общего.
Томск: обращение в суд и пикеты
В Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Сначала электронные пропуска требовались только для посещения общепита, а с 15 ноября — для фитнес-центров, салонов красоты, библиотек и других учреждений. Кроме того, с 25 ноября в Томске начнут проверять QR-коды у работников сферы услуг, а также на прокатах экипировки на катках и лыжных базах.
Несмотря на то, что треть жителей Томской области поддержали введение QR-кодов в регионе, многие выходят на пикеты против принудительной вакцинации. Также более 600 жителей Томской области вместе с юристами подали иск против указа губернатора (это одна из самых массовых коллективных жалоб в регионах).
«Мы просим суд и прокурора рассмотреть наши заявления с точки зрения закона и прав граждан на свободу перемещения, возможность покупать товары, еду, одежду, особенно — на возможность свободно трудиться», — написал томский юрист Рамиль Хисамутдинов.
Как еще QR-коды повлияли на жизни россиян
После введения ограничительных мер в России появились новые профессии: QR-контролеры, QR-курьеры и QR-няни. С первыми все понятно — это те, кто работает в общественных организациях и проверяет коды у граждан. По данным «Авито», за первую половину ноября число вакансий для работников, проверяющих QR-коды, по стране увеличилось на 191 % по сравнению с первыми двумя неделями октября.
А вот QR-курьеры предлагают клиентам без кодов померить за непривитых одежду, отослать ее фотографии и, если все подойдет, купить вещи и доставить их на дом. Представитель новой профессии Владислав из Омска рассказывает, что заказов у него пока не было, но он уверен, что спрос появится чуть позже.
QR-няни, в свою очередь, готовы сводить чужого ребенка в кино, театр, музей, цирк или другие заведения, где необходимо предъявлять код о вакцинации.
На введение QR-кодов реагирует и промышленность. Сотрудники автомобильного завода «Урал» провели в Челябинской области флешмоб, во время которого развернули многометровый QR-код. Как утверждают представители «Урала», это самый большой QR-код в стране, а потому его занесут в Книгу рекордов России.
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