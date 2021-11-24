QR-Россия: Запреты, протесты и новые профессии

В середине октября правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому граждане должны будут показывать QR-коды повсеместно: в транспорте и магазинах, на массовых мероприятиях, в кафе и ресторанах. Еще до рассмотрения нововведений в некоторых регионах России началась обязательная проверка кодов. Например, в Казани проверяющие не пустили более 1,8 тысячи человек в метро, троллейбусы и трамваи. Подобные меры также ввели в Волгоградской области, Кургане, Чувашии и многих других регионах.

Однако, 15 ноября Госдума решила до декабря отложить принятие законопроекта о введении QR-кодов. Причин для этого решения было несколько. Источник «Медузы» (Минюст считает ее иноагентом) сообщил, что в правительстве произошел раскол между блоками «Санитары» и «Экономисты»: каждый из чиновников стремился соблюсти свои интересы и выполнить установленные перед ним показатели эффективности работы, а потому договориться не удалось.

Другая причина — чувствительность населения. В разных городах России граждане, узнав о проверке кодов, стали выходить на митинги, писать заявления в Роспотребнадзор и требовать обоснование законности новых мер. В инстаграме даже появился аккаунт «Голос городов», где собраны видеообращения жителей разных регионов к Путину, в которых россияне просят отменить QR-коды и обязательную вакцинацию. Чтобы снизить волнения, в правительстве даже предлагают убрать название «QR-код» и заменить это обозначение на более нейтральное — «паспорт здоровья».

С одной стороны, законопроект Госдумы требует доработки, рассказывает «Медуза». С другой, введение QR-кодов, как и практически любые меры борьбы с ковидом, подталкивающие к вакцинации, вызывают протесты у противников прививок. К примеру, некоторые жители Екатеринбурга сравнивают введение QR-кодов с фашизмом и чипированием.

The Village выяснил, для чего с недавних пор необходимы QR-коды в Москве и в регионах, а также как россияне реагируют на введение электронных пропусков.