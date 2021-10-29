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Новости

Цифра дняСколько власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

Власти Москвы помогут малому и среднему бизнесу из-за антиковидных ограничений. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

500

миллионов рублей

Выделит мэрия, чтобы поддержать малый и средний бизнес

По словам Фурсина, деньги пойдут на сферу услуг, общепит, спорт, образование и досуг. Он добавил, что подать заявку на грант в размере одного МРОТ на сотрудника можно через сайт ФНС до 15 ноября.

Ранее стало известно, что нерабочие дни 30 октября по 7 ноября обойдутся российскому бизнесу в 60 миллиардов рублей.

Источник: ТАСС

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