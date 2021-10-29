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Власти Москвы помогут малому и среднему бизнесу из-за антиковидных ограничений. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
500
миллионов рублей
Выделит мэрия, чтобы поддержать малый и средний бизнес
По словам Фурсина, деньги пойдут на сферу услуг, общепит, спорт, образование и досуг. Он добавил, что подать заявку на грант в размере одного МРОТ на сотрудника можно через сайт ФНС до 15 ноября.
Ранее стало известно, что нерабочие дни 30 октября по 7 ноября обойдутся российскому бизнесу в 60 миллиардов рублей.
Источник: ТАСС