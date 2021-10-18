С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест
С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Об этом объявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Для чего нужен QR-код:
С 1 ноября доступ посетителей на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании. С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек;
с 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в фитнес-клубах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках;
с 1 декабря QR-код нужен для посещения общепита и объектов розничной торговли. Исключения: аптеки, автозаправки и продовольственные магазины.