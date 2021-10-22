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Дмитрий Песков — о низкой сознательности россиян и вакцинации
Дмитрий Песков — о низкой сознательности россиян и вакцинации
Новости

Цитата дняДмитрий Песков — о низкой сознательности россиян и вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России хуже, чем в «ряде европейских стран», проходит вакцинация, и меньше людей делают прививку от ковида.

По мнению Пескова, в России «наработан опыт» по увеличению койко-мест и расходных материалов, в том числе средств защиты — «в этом плане проделана гигантская работа».

Проблема пока с сознательностью граждан… И на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место быть

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России

Ранее на фоне высокой заболеваемости (каждый день фиксируется больше 30 тысяч заболевших — такого не было за все время пандемии) коронавирусом власти ввели по всей стране нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Источник: »РИА Новости»

Фотографии: сайт Кремля

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обновлено18 ноября 2021

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