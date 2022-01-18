Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития

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Марка H&M вместе с фондом «Обнаженные сердца» запустила благотворительную акцию «Оставим ярлыки одежде».
До 30 января во всех магазинах H&M в России будут размещены стилизованные под ярлыки материалы, которые расскажут покупателям о мифах про людей с особенностями развития и помогут узнать больше об инклюзии.
Также в рамках акции можно пройти онлайн-тест, который поможет проверить, насколько вы свободны от стереотипов.
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Источник, фотографии: H&M