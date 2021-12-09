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В каких странах больше всего арестованных журналистов
В каких странах больше всего арестованных журналистов
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РейтингВ каких странах больше всего арестованных журналистов

Число журналистов, заключенных в тюрьму по всему миру, достигло рекордного уровня в 2021 году. Всего арестованы 293 сотрудника СМИ, следует из данных Комитета защиты журналистов (CPJ).

При этом не менее 24 журналистов были убиты из-за профессиональной деятельности, сказано в докладе.

В каких странах больше всего журналистов под стражей

 СтранаСколько человек
Китай50
Мьянма26
Египет25
Вьетнам23
Беларусь19
Турция18
Эритрея16
Россия14
Саудовская Аравия14
Иран11

Россия оказалась на восьмом месте. CPJ включил в доклад 14 работников медиа, арестованных с начала 2018 года по сентябрь 2021. Среди них — обвиненный в госизмене Иван Сафронов, редакторы студенческого издания DОХА, автор дагестанского медиа «Черновик» Абдулмумин Гаджиев и другие журналисты.

По мнению экспертов, Россия входит в список стран, «лидеры которых регулярно используют законы о технологиях и безопасности, чтобы подавить инакомыслие».

Какие российские СМИ и журналисты столкнулись с политическим давлением с апреля 2021 года, читайте в материале The Village.

А здесь мы поговорил с теми, кого внесли в список иноагентов, об их самочувствии, эмиграции и работе.

Источник: CPJ

Обложка: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

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