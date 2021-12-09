В каких странах больше всего арестованных журналистов

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Число журналистов, заключенных в тюрьму по всему миру, достигло рекордного уровня в 2021 году. Всего арестованы 293 сотрудника СМИ, следует из данных Комитета защиты журналистов (CPJ).
При этом не менее 24 журналистов были убиты из-за профессиональной деятельности, сказано в докладе.
|Страна
|Сколько человек
|Китай
|50
|Мьянма
|26
|Египет
|25
|Вьетнам
|23
|Беларусь
|19
|Турция
|18
|Эритрея
|16
|Россия
|14
|Саудовская Аравия
|14
|Иран
|11
Россия оказалась на восьмом месте. CPJ включил в доклад 14 работников медиа, арестованных с начала 2018 года по сентябрь 2021. Среди них — обвиненный в госизмене Иван Сафронов, редакторы студенческого издания DОХА, автор дагестанского медиа «Черновик» Абдулмумин Гаджиев и другие журналисты.
По мнению экспертов, Россия входит в список стран, «лидеры которых регулярно используют законы о технологиях и безопасности, чтобы подавить инакомыслие».
Какие российские СМИ и журналисты столкнулись с политическим давлением с апреля 2021 года, читайте в материале The Village.
А здесь мы поговорил с теми, кого внесли в список иноагентов, об их самочувствии, эмиграции и работе.
Источник: CPJ