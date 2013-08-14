«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей
Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление
«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление
В «Афимолле» открылась выставка No Straws
Тема выставки — отказ от использования пластиковых трубочек для напитков
В «Афимолле» открылась выставка No Straws Тема выставки — отказ от использования пластиковых трубочек для напитков
В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада
В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital
В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital
Простые вещи: Почему COS в Москве — это круто Первый магазин шведской марки появится в ТЦ «Афимолл» — редакция рассказывает о своем отношении к бренду
В Москве до конца года откроется первый магазин сети COS (обновлено)
Ожидается, что точка появится в «Афимолле»
В Москве до конца года откроется первый магазин сети COS (обновлено) Ожидается, что точка появится в «Афимолле»
Торговый центр «Афимолл» эвакуируют (обновлено)
В МВД сообщили о якобы заложенной в здании бомбе
Торговый центр «Афимолл» эвакуируют (обновлено) В МВД сообщили о якобы заложенной в здании бомбе
В «Афимолле» открылся магазин Hoff Площадь магазина 1 200 квадратных метров
В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света»
Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»
В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света» Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»
В «Афимолле» открылся бар-ресторан Steak It Easy В каждом разделе меню — по три блюда
Как устроен торговый центр Что заставляет покупателей проводить больше времени в торговых центрах, почему они не работают круглосуточно и как ловят магазинных воров
В Москве откроется первый магазин Forever 21
Открытие первого магазина американской сети намечено на конец сентября
В Москве откроется первый магазин Forever 21 Открытие первого магазина американской сети намечено на конец сентября
В Москве загорелся один из крупнейших торговых центров — «Афимолл»
Из него уже эвакуировали около 2 000 человек