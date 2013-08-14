16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей

Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление

«Афимолл» откроет новый экосезон приемом ненужных вещей
Торговый центр дарит скидки тем, кто присоединяется к движению за осознанное потребление

В «Афимолле» открылась выставка No Straws

Тема выставки — отказ от использования пластиковых трубочек для напитков

В «Афимолле» открылась выставка No Straws
Тема выставки — отказ от использования пластиковых трубочек для напитков

В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада

В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital

В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада
В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital

Простые вещи: Почему COS в Москве — это круто
Простые вещи: Почему COS в Москве — это круто Первый магазин шведской марки появится в ТЦ «Афимолл» — редакция рассказывает о своем отношении к бренду
Простые вещи: Почему COS в Москве — это круто

Простые вещи: Почему COS в Москве — это круто
Первый магазин шведской марки появится в ТЦ «Афимолл» — редакция рассказывает о своем отношении к бренду

В Москве до конца года откроется первый магазин сети COS (обновлено)

Ожидается, что точка появится в «Афимолле»

В Москве до конца года откроется первый магазин сети COS (обновлено)
Ожидается, что точка появится в «Афимолле»

Торговый центр «Афимолл» эвакуируют (обновлено)

В МВД сообщили о якобы заложенной в здании бомбе

Торговый центр «Афимолл» эвакуируют (обновлено)
В МВД сообщили о якобы заложенной в здании бомбе

В «Афимолле» открылся магазин Hoff

Площадь магазина 1 200 квадратных метров

В «Афимолле» открылся магазин Hoff
Площадь магазина 1 200 квадратных метров

В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света»

Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»

В «Афимолле» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света»
Среди участников маркета Meat & Fish и «Время есть»

В «Афимолле» открылся бар-ресторан Steak It Easy

В каждом разделе меню — по три блюда

В «Афимолле» открылся бар-ресторан Steak It Easy
В каждом разделе меню — по три блюда

Как устроен торговый центр
Как устроен торговый центр Что заставляет покупателей проводить больше времени в торговых центрах, почему они не работают круглосуточно и как ловят магазинных воров
Как устроен торговый центр

Как устроен торговый центр
Что заставляет покупателей проводить больше времени в торговых центрах, почему они не работают круглосуточно и как ловят магазинных воров

В Москве откроется первый магазин Forever 21

Открытие первого магазина американской сети намечено на конец сентября

В Москве откроется первый магазин Forever 21
Открытие первого магазина американской сети намечено на конец сентября

В Москве загорелся один из крупнейших торговых центров — «Афимолл»

Из него уже эвакуировали около 2 000 человек

В Москве загорелся один из крупнейших торговых центров — «Афимолл»
Из него уже эвакуировали около 2 000 человек

Выставка «Титаник: как это было. Погружение в историю»
Выставка «Титаник: как это было. Погружение в историю» The Village побывал на выставке «Титаник: как это было. Погружение в историю», где представлено более 200 экспонатов с самого известного затонувшего лайнера.
Выставка «Титаник: как это было. Погружение в историю»

Выставка «Титаник: как это было. Погружение в историю»
The Village побывал на выставке «Титаник: как это было. Погружение в историю», где представлено более 200 экспонатов с самого известного затонувшего лайнера.

Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове
Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове 14 ноября начнутся продажи 16-й крупной коллаборации H&M — с французской маркой Isabel Marant. Вика Лобанова — о том, чем может обернуться повальное увлечение коллаборациями.
Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове

Коллаборация монстров: Вика Лобанова о самом модном слове
14 ноября начнутся продажи 16-й крупной коллаборации H&M — с французской маркой Isabel Marant. Вика Лобанова — о том, чем может обернуться повальное увлечение коллаборациями.

Торговые центры Москвы: «Афимолл»
Торговые центры Москвы: «Афимолл» Собственный выход в метро, 35-метровый фонтан и регулярные привозы новых для России марок — The Village выяснил, чем «Афимолл» отличается от других торговых центров Москвы.
Торговые центры Москвы: «Афимолл»

Торговые центры Москвы: «Афимолл»
Собственный выход в метро, 35-метровый фонтан и регулярные привозы новых для России марок — The Village выяснил, чем «Афимолл» отличается от других торговых центров Москвы.