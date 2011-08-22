«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова
Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель
«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель
«Афиша-Еда» выпустила мобильное приложение
Гастрономический журнал выпустил приложение для iPhone с 20 тысячами кулинарных рецептов.
«Афиша-Еда» выпустила мобильное приложение Гастрономический журнал выпустил приложение для iPhone с 20 тысячами кулинарных рецептов.
Мнение: Анна Масловская об идеальном фестивале еды Побывав на втором «Празднике Еды» в парке Горького, редактор The Village Анна Масловская пришла к выводу, что это всё ещё не главный городской гастрономический фестиваль.
Мнение: Анна Масловская об идеальном фестивале еды Побывав на втором «Празднике Еды» в парке Горького, редактор The Village Анна Масловская пришла к выводу, что это всё ещё не главный городской гастрономический фестиваль.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 2 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что можно будет съесть на празднике.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 2 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что можно будет съесть на празднике.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 1 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что произойдёт в парке в эту субботу.
Гид по «Празднику Еды»: Часть 1 25 августа в парке Горького во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил гид по самому интересному, что произойдёт в парке в эту субботу.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Главное на неделе: События с 22 по 28 августа Праздник «Еды» в парке Горького, ночь живой электронной музыки и видеоарта в Киноклубе на «Винзаводе» и граффити-фестиваль Matter of Skillz на «Флаконе».