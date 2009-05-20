Позавтракать с жирафом Голова жирафа может влезть в окно в любой момент: читаете ли вы книгу в гостиной, пьете ли кофе в столовой. Один взмах длинного серого языка — и завтрака на столе как ни бывало. Пятнистые гиганты находятся в Giraffe Manor www.giraffemanor.com на правах гостей, общительных и полностью уверенных в своей безопасности. Приют для жирафов обосновался на площади в 56 гектаров всего в 30...