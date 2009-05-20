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«Я живу и делаю бизнес в Африке» Предприниматель, который переехал в Кению, рассказал, кто такие «мзунгу» и чем африканский быт отличается от российского
Россия запретила реэкспорт африканских овощей и фруктов
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Google проведёт интернет в Африку и Юго-Восточную Азию
Первым интернет от Google получит Кейптаун
В Кузьминках открылся магазин с продуктами из Африки
В районе метро «Кузьминки» открылся магазин «Афрошоп», где продают муку из яма, вяленую рыбу, специи, бобы огбоно, земляные орехи, пальмовое масло и другие африканские продукты.