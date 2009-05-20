Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«2020 год — один из лучших в моей жизни»
«2020 год — один из лучших в моей жизни» Горожане, которые довольны уходящим годом, несмотря на все трудности
«2020 год — один из лучших в моей жизни»

«2020 год — один из лучших в моей жизни»
Горожане, которые довольны уходящим годом, несмотря на все трудности

Россиян предупредили о распространении холеры в мире

Хуже всего ситуация обстоит в Африке и Южной Америке

Россиян предупредили о распространении холеры в мире

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

Известно о 600 заболевших

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

«Я живу и делаю бизнес в Африке»
«Я живу и делаю бизнес в Африке» Предприниматель, который переехал в Кению, рассказал, кто такие «мзунгу» и чем африканский быт отличается от российского
«Я живу и делаю бизнес в Африке»

«Я живу и делаю бизнес в Африке»
Предприниматель, который переехал в Кению, рассказал, кто такие «мзунгу» и чем африканский быт отличается от российского

Россия запретила реэкспорт африканских овощей и фруктов

Местные власти опасаются попадания на рынок продуктов из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго

Россия запретила реэкспорт африканских овощей и фруктов

6 стран, где не встретишь русских туристов
6 стран, где не встретишь русских туристов Куда сбежать от плохих новостей
6 стран, где не встретишь русских туристов

6 стран, где не встретишь русских туристов
Куда сбежать от плохих новостей

Новые успехи Tesla, скамейка запасных в Google и цифровые реформы Евросоюза

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые успехи Tesla, скамейка запасных в Google и цифровые реформы Евросоюза

«Яндекс» против Google, новый почтовый сервис Microsoft и тренды 2014 года

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Яндекс» против Google, новый почтовый сервис Microsoft и тренды 2014 года

Патент на «летающий пончик», бесплатный интернет в Африке и бизнес детей друзей Путина

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Патент на «летающий пончик», бесплатный интернет в Африке и бизнес детей друзей Путина

В Facebook появится кнопка для пожертвований на борьбу с Эболой

Пожертвования распределят между Красным Крестом, Международным медицинским корпусом и фондом Save the Children

В Facebook появится кнопка для пожертвований на борьбу с Эболой

Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России
Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России Фабрис Канда, бежавший от репрессий из Конго, рассказал The Village о своей жизни в России
Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России

Журналист, бежавший из Конго, — о своей жизни в России
Фабрис Канда, бежавший от репрессий из Конго, рассказал The Village о своей жизни в России

В Африке выпустят дрона для разгона забастовок

Им уже заинтересовались владельцы местных рудников

В Африке выпустят дрона для разгона забастовок

Google проведёт интернет в Африку и Юго-Восточную Азию

Первым интернет от Google получит Кейптаун

Google проведёт интернет в Африку и Юго-Восточную Азию

В Кузьминках открылся магазин с продуктами из Африки

В районе метро «Кузьминки» открылся магазин «Афрошоп», где продают муку из яма, вяленую рыбу, специи, бобы огбоно, земляные орехи, пальмовое масло и другие африканские продукты.

В Кузьминках открылся магазин с продуктами из Африки

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов

Дизайн от природы: Дом-термитник, жилая дюна и оранжереи в пустыне Красивые и эффективные биомиметические проекты Африканского контитента.

Дизайн от природы: Дом-термитник, жилая дюна и оранжереи в пустыне

Гид по Фестивалю Мировой Еды The Village изучил меню и программу Фестиваля мировой еды и узнал, что можно будет увидеть и попробовать на этих выходных в саду «Эрмитаж».

Гид по Фестивалю Мировой Еды

Позавтракать с жирафом Голова жирафа может влезть в окно в любой момент: читаете ли вы книгу в гостиной, пьете ли кофе в столовой. Один взмах длинного серого языка — и завтрака на столе как ни бывало. Пятнистые гиганты находятся в Giraffe Manor www.giraffemanor.com на правах гостей, общительных и полностью уверенных в своей безопасности. Приют для жирафов обосновался на площади в 56 гектаров всего в 30...

Позавтракать с жирафом

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II Продолжаем рассказ о путешествиях, фотографиях и тех, кто знает толк и в том, и в другом: travel-фотоблоги, часть вторая!.

Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II

Пустынные дюны. Вид из космоса Пустыни слывут безлюдными и безжизненными, но вместе с тем они невероятно красивы, особенно при взгляде на них сверху. Различные типы песка, топография, ветер и климат - все это создает колоссальное количество ландшафтов. Блуждающие дюны образуют бесконечное число постоянно меняющихся фигур.Фотографии в этой коллекции были сделаны астронавтами и со спутников и запечатлели самые...

Пустынные дюны. Вид из космоса

Кейп Таун – там, где начинается Африка
Кейп Таун – там, где начинается Африка Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.&nbsp;
Кейп Таун – там, где начинается Африка

Кейп Таун – там, где начинается Африка
Местные жители называют Кейп Тайн матерью всех городов- Mother City. Наверное, по аналогии с Mama Africa. Или по количеству национальностей и цветов кожи местных жителей.&nbsp;

Первый скейт-парк в Африке Людей, которые увлекаются необычным для Уганды спортом, запечатлел фотограф из Швейцарии Яна Гросса (Yann Gross). Фотопроект называется «Kitintale Skate».

Первый скейт-парк в Африке