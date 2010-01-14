Пустынные дюны. Вид из космоса Пустыни слывут безлюдными и безжизненными, но вместе с тем они невероятно красивы, особенно при взгляде на них сверху. Различные типы песка, топография, ветер и климат - все это создает колоссальное количество ландшафтов. Блуждающие дюны образуют бесконечное число постоянно меняющихся фигур.Фотографии в этой коллекции были сделаны астронавтами и со спутников и запечатлели самые...