Путешествуем красиво! Когда муза дальних странствий заставляет оторваться от земли и, глядя в окошко иллюминатора, улететь куда-нибудь, скажем, в Париж, – хочется, чтобы эта поездка была прекрасна во всех отношениях. Но увы, путешествие – это не только новые страны, красота непривычной архитектуры и природы. Это еще и сборы, таскание с собой кучи документов, карточек, каких-то иностранных денег. Это масса...