В Москве открылся концепт-стор оптики Seen
Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители
Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме
В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа
Новинки недели: Кроссовки Puma x Balmain, худи JJJJound x A.P.C. и кардиган Fucking Awesome А также куртка Vans x Realtree и жилет adidas x Universal Works
«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары
Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров
Новинки недели: Дубленка Bats, мерч A$AP Rocky и кроссовки Nike ACG А также флиска Puma x Helly Hansen, ботинки Dr. Martens и другие
Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM А также кроссовки Eytys, коллекция сумок Levi’s и другие новинки
Что вы будете носить этой осенью: 8 тенденций и 30+ вещей Которые без труда можно адаптировать к своему гардеробу
7 российских марок c актуальными украшениями Остромодные печатки, бум жемчуга и серьги с перфорацией
6 российских марок, у которых можно найти актуальные сумки Лаконичные шоперы, остромодные торбы и минималистичные «полумесяцы»
Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox А также коллаборации Vilebrequin x Off-White и Everlast x Casio G-Shock
99recycle: Как делать модные аксессуары из пластиковых отходов Переезд из гаража, работа в свободное время и поиски сырья
В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду Дождевики, резиновые сапоги и аксессуары, которые можно быстро купить
Первая коллекция сумок от I Am Studio
В линейку вошли вязаные и плетеные ридикюли ручной работы
Масштабная распродажа на Slam Jam и дополнительная скидка в ITK А также коллаборация Yoox x Opening Ceremony и новые кроссовки Nike
Властелин замков: Зачем и как носить ключи на поясе На карабинах и брелоках, как Бруклин Бекхэм
Весеннее обновление: 142 вещи, которые нужны вашему гардеробу Рубашки, купальники, украшения, очки и кроссовки
Что купить вместо нагрудной сумки 1017 ALYX 9SM Бюджетные альтернативы популярному аксессуару
Секонд-хенд «Окно» проведет распродажу вещей по 777 рублей
В акции участвует весь ассортимент магазина
Новогодняя коллекция украшений Avgvst Еще одна идея для подарка на Новый год близким (или себе)
15 магазинов, где в «Черную пятницу» можно сэкономить до 80 % От Lamoda и «Авиапарка» до KM20 и SVMoscow
IKEA открыла первую дизайн-студию, где можно купить аксессуары
Третий магазин малого формата находится в торговом центре «Афимолл»
Скидки 80 % в «Цветном» и вещи за полцены на Yoox А также минус 25 % на селективную парфюмерию в Molecule
Чтобы не продуло: Шарфы, снуды, воротники и балаклавы Все, что будет защищать вашу шею от холода
Woodi Furniture, Otocyon и Варя Щука выпустят коллаборацию «Эгоистичный Баухаус»
В набор вошли мебель, аксессуары для дома и минималистичная одежда
На Рождественском бульваре открылся первый магазин российского бренда Totti
Купить здесь можно свитеры, винтажные джинсы и аксессуары
В «Метрополисе» открылся гастрономический арт-маркет
На ярмарке можно найти фермерские продукты, винтажные аксессуары и посуду ручной работы
Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне Выбираем кухонную утварь в трех разных стилях
«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу
На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж
В Москве открылся четвёртый обувной магазин Portal
Он находится в торговом центре «Мега Химки»
В Москве открылся магазин британского бренда Charlotte Olympia
Здесь продают люксовую обувь и аксессуары
Главные тенденции весны Бомбер, полупрозрачные вещи, топ с открытыми плечами, мюли — 15 самых важных покупок этого сезона
Открылся магазин аксессуаров для дома Linadelika
Об этом магазин сообщил в своём аккаунте в Instagram
В «Афимолл Сити» открылся магазин обуви Clarks
Это первый магазин британского обувного бренда Clarks в России
8 кожаных рюкзаков Редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько вариантов разных цветов и форм, которые подойдут для лета
10 главных покупок лета Платье на тонких бретелях, соломенная шляпа, солнечные очки и кюлоты — рассказываем, как обновить гардероб к новому сезону
Самая дорогая и дешёвая сумка Longchamp The Village выяснил, чем отличается самая узнаваемая модель французской марки от её юбилейного переиздания
15 летних сумок дешевле 10 тысяч рублей Пятнистая Marc by Marc Jacobs, двухцветная & Other Stories, ярко-синяя Furla и розовая Michael Kors — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов
В Artplay открылся магазин дизайнерской одежды Ish
Помимо одежды в магазине можно купить кожаные эскизники и блокноты ручной работы бренда NB, а также заказать настоящий узбекский икат
Мужские зимние аксессуары Шарф-воротник, кожаные перчатки, варежки и тёплые носки — мы собрали 15 зимних аксессуаров, которые согреют в холода
It's My! Bike: Как выпускница финансовой академии стала делать велоаксессуары Валерии Пичугиной удаётся зарабатывать на веломании без особых затрат: она сама придумывает и продаёт аксессуары для велосипедов.
На «Флаконе» заработал магазин аксессуаров Chehov
Московская марка бабочек, галстуков, платков и кожаных изделий Chehov обзавелась магазином на территории дизайн-завода «Флакон».