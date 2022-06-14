В Москве возбудили уголовное дело из-за протестной акции. Неизвестные вылили краску цвета крови в фонтан
За акцию «Сегодня не мой день» на День России двух художников из Москвы задержали дважды Мы с ними поговорили
The Village, «Дождь» и другие издания выпустили материалы в поддержку «Комитета против пыток»
В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия
В Москве и Санкт-Петербурге девушки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку политзаключенных
Павла Крисевича арестовали на 25 суток. После того, как он отсидел 14 суток из-за акции о полицейском произволе
Активиста, устроившего акцию в образе Христа, облили зеленкой. От него потребовали извиниться на коленях
В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»
Активист устроил акцию в поддержку политзаключенных у здания ФСБ. Его арестовали на 15 суток
Активистки запустили акцию после игры «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским. Его обвиняют в харассменте
За акцию Pussy Riot с радужными флагами сегодня задержали уже трех человек. Среди них — мундеп Люся Штейн
В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village
KFC выпустил выпустил новую серию железных баскетов и худи в коллаборации с художницей Антонией Лев
У полицейских участков прошла акция против домашнего насилия — с куклами в синяках и крови
Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено)
Всего задержали 139 человек, по данным МВД
Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»
Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны
Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой
Акция прошла прямо возле Третьяковки
Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)
Анастасии Резюк дали 20 суток
Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено)
Стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию
Активиста оштрафовали на 75 тысяч рублей за плакат со смайликом
Но назначили штраф ниже минимального
В Москве снова задержания. Люди протестуют против дела «Сети» и поправок в Конституцию
На Лубянке — пикеты, на Мясницкой — марш
«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина
Можно вызвать извозчика или посыльного
На Петровке снова задерживают участников одиночных пикетов в поддержку Азара
Уже скрутили троих человек
Активист, записавший в центре Москвы поздравление Котову, получил штраф 150 тысяч (обновлено)
Его обвинили в повторном нарушении правил публичного мероприятия
В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов
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