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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве возбудили уголовное дело из-за протестной акции. Неизвестные вылили краску цвета крови в фонтан

В Москве возбудили уголовное дело из-за протестной акции. Неизвестные вылили краску цвета крови в фонтан

Акция дня: Активистки оставляют надпись «Ты родила сына не для *****» под окнами роддомов

Акция дня: Активистки оставляют надпись «Ты родила сына не для *****» под окнами роддомов

На акции возложения цветов к «Стене скорби» задержали восемь человек

На акции возложения цветов к «Стене скорби» задержали восемь человек

Акция дня: Кандидаты в мундепы с плакатом «*** *****»

Акция дня: Кандидаты в мундепы с плакатом «*** *****»

За акцию «Сегодня не мой день» на День России двух художников из Москвы задержали дважды
За акцию «Сегодня не мой день» на День России двух художников из Москвы задержали дважды Мы с ними поговорили
За акцию «Сегодня не мой день» на День России двух художников из Москвы задержали дважды

За акцию «Сегодня не мой день» на День России двух художников из Москвы задержали дважды
Мы с ними поговорили

В Москве арестовали участников акции у здания Минобороны
14 июня 2022

В Москве арестовали участников акции у здания Минобороны

Участника акции «Сегодня не мой день» оштрафовали на 15 тысяч рублей
обновлено29 июня 2022

Участника акции «Сегодня не мой день» оштрафовали на 15 тысяч рублей

На Красной площади задержали мужчину с книгой «Война и мир»
обновлено10 апреля 2022

На Красной площади задержали мужчину с книгой «Война и мир»

Цифра дня
6 марта 2022

Сколько россиян задержали на акции протеста 6 марта

В Москве архитекторы устроили акцию «Плитка поплыла»
7 февраля 2022

В Москве архитекторы устроили акцию «Плитка поплыла»

27 января 2022

The Village, «Дождь» и другие издания выпустили материалы в поддержку «Комитета против пыток»

Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития
Акция дня
18 января 2022

Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития

12 января 2022

Десять нацболов арестованы за акцию в поддержку русских в Казахстане

В Maestrello до конца каникул можно угостить пиццей многодетные семьи
26 декабря 2021

В Maestrello до конца каникул можно угостить пиццей многодетные семьи

Сдать елку на переработку в Москве можно с 2 января по 20 февраля
15 декабря 2021

Сдать елку на переработку в Москве можно с 2 января по 20 февраля

В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия
26 ноября 2021

В Петербурге полиция задержала фем-активисток, которые проводили акцию против гендерного насилия

«Эклерная Клер» устроит День шведской булки и скандинавский маркет
28 сентября 2021

«Эклерная Клер» устроит День шведской булки и скандинавский маркет

26 июня 2021

В Москве задержали участников акции КПРФ против обязательной вакцинации

В Москве и Санкт-Петербурге девушки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку политзаключенных
14 февраля 2021

В Москве и Санкт-Петербурге девушки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку политзаключенных

обновлено8 февраля 2021

Павла Крисевича арестовали на 25 суток. После того, как он отсидел 14 суток из-за акции о полицейском произволе

1 декабря 2020

S7 Airlines будет начислять мили тем, кто пригласит врачей в программу лояльности

«Ночлежка» запустила сбор подарков для бездомных
1 декабря 2020

«Ночлежка» запустила сбор подарков для бездомных

30 ноября 2020

Активиста, устроившего акцию в образе Христа, облили зеленкой. От него потребовали извиниться на коленях

«Хлебозавод» устроит дни осознанного потребления
26 ноября 2020

«Хлебозавод» устроит дни осознанного потребления

9 ноября 2020

В Москве и Подмосковье будут забирать вторсырье из дома со скидкой. Акцию проведут Colgate и «Собиратор»

обновлено6 ноября 2020

Активист устроил акцию в поддержку политзаключенных у здания ФСБ. Его арестовали на 15 суток

5 ноября 2020

В России стартовала экоакция «Зеленая пятница»

4 ноября 2020

Активистки запустили акцию после игры «Что? Где? Когда?» с Михаилом Скипским. Его обвиняют в харассменте

16 октября 2020

«Лента» проведет акцию в поддержку бездомных

В Москве задержали еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами
15 октября 2020

В Москве задержали еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами

Активисты провели акцию против застройки ТЭЦ Трехгорной мануфактуры
14 октября 2020

Активисты провели акцию против застройки ТЭЦ Трехгорной мануфактуры

За акцию Pussy Riot с радужными флагами сегодня задержали уже трех человек. Среди них — мундеп Люся Штейн
обновлено13 октября 2020

За акцию Pussy Riot с радужными флагами сегодня задержали уже трех человек. Среди них — мундеп Люся Штейн

19 сентября 2020

На Лубянке задержали участников акции памяти Тесака

В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village
15 сентября 2020

В честь юбилея Burger Heroes вернули в меню пять культовых бургеров. Среди них есть The Village

KFC выпустил выпустил новую серию железных баскетов и худи в коллаборации с художницей Антонией Лев
15 сентября 2020

KFC выпустил выпустил новую серию железных баскетов и худи в коллаборации с художницей Антонией Лев

На Cosmoscow проведут акцию-перформанс об осознанном потреблении
8 сентября 2020

На Cosmoscow проведут акцию-перформанс об осознанном потреблении

У полицейских участков прошла акция против домашнего насилия — с куклами в синяках и крови
Галерея
27 августа 2020

У полицейских участков прошла акция против домашнего насилия — с куклами в синяках и крови

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных
26 августа 2020

Фонд «В будущее!» проведет йогу и лекции о животных

AliExpress проведет месяц российских брендов
25 августа 2020

AliExpress проведет месяц российских брендов

23 августа 2020

У посольства Беларуси в Москве задержали больше десяти человек

17 августа 2020

Абоненты Tele2 каждый понедельник будут получать подарки

Москвички выстроятся в «цепь солидарности» в поддержку белорусок
14 августа 2020

Москвички выстроятся в «цепь солидарности» в поддержку белорусок

12 августа 2020

Абоненты МТС смогут полгода бесплатно пользоваться Spotify

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек
11 августа 2020

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек

11 августа 2020

Каждый вторник AliExpress будет проводить распродажу

Владельцы собак смогут привести питомцев на бесплатный ветосмотр
3 августа 2020

Владельцы собак смогут привести питомцев на бесплатный ветосмотр

обновлено1 августа 2020

В Москве на акции в поддержку Хабаровска задержали 14 человек

Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено)

Всего задержали 139 человек, по данным МВД

Более 60 человек привлекли к ответственности после стихийного митинга в центре Москвы (обновлено)

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой

Акция прошла прямо возле Третьяковки

Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой

Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)

Анастасии Резюк дали 20 суток

Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)

Popoff Kitchen запустит в России диджитал-прайд

Это позволит квир-сообществу заявить о себе

Popoff Kitchen запустит в России диджитал-прайд

Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено)

Стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию

Активисту Виктору Немытову дали 20 суток за пикет против поправок на Красной площади (обновлено)

Активиста оштрафовали на 75 тысяч рублей за плакат со смайликом

Но назначили штраф ниже минимального

Активиста оштрафовали на 75 тысяч рублей за плакат со смайликом

В Москве снова задержания. Люди протестуют против дела «Сети» и поправок в Конституцию

На Лубянке — пикеты, на Мясницкой — марш

В Москве снова задержания. Люди протестуют против дела «Сети» и поправок в Конституцию

20 % на всю продукцию Kiehl’s

Неслыханная щедрость от американского бренда

20 % на всю продукцию Kiehl’s

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина

Можно вызвать извозчика или посыльного

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина

На Петровке снова задерживают участников одиночных пикетов в поддержку Азара

Уже скрутили троих человек

На Петровке снова задерживают участников одиночных пикетов в поддержку Азара

Активист, записавший в центре Москвы поздравление Котову, получил штраф 150 тысяч (обновлено)

Его обвинили в повторном нарушении правил публичного мероприятия

Активист, записавший в центре Москвы поздравление Котову, получил штраф 150 тысяч (обновлено)

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