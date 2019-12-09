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Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»

Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

Собчак превратила кадры своего задержания на Лубянке в рекламу «Перекрестка»
Телеведущая заявила, что это просто юмор. В твиттере не согласны

Петербурженка провела акцию «Не выношу сор из избы» против домашнего насилия

Девушка забралась в клетку, которую наполнили мусором

Петербурженка провела акцию «Не выношу сор из избы» против домашнего насилия
Девушка забралась в клетку, которую наполнили мусором

Popoff Kitchen запустит в России диджитал-прайд

Это позволит квир-сообществу заявить о себе

Popoff Kitchen запустит в России диджитал-прайд
Это позволит квир-сообществу заявить о себе

Фаер-шоу фанатов «Зенита» на Стрелке Васильевского острова

Акцию «Погнали!» провели вечером 18 июня

Фаер-шоу фанатов «Зенита» на Стрелке Васильевского острова
Акцию «Погнали!» провели вечером 18 июня

20 % на всю продукцию Kiehl’s

Неслыханная щедрость от американского бренда

20 % на всю продукцию Kiehl’s
Неслыханная щедрость от американского бренда

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина

Можно вызвать извозчика или посыльного

«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина
Можно вызвать извозчика или посыльного

Памятник деревьям Петербурга. Его установили в Муринском парке

Горожане продолжают проводить акции в защиту зеленых зон

Памятник деревьям Петербурга. Его установили в Муринском парке
Горожане продолжают проводить акции в защиту зеленых зон

«Партия мертвых» провела акцию против запретов на пикеты и церемонии прощания

Активиста движения завернули в пакет и положили на Марсовом поле с плакатом

«Партия мертвых» провела акцию против запретов на пикеты и церемонии прощания
Активиста движения завернули в пакет и положили на Марсовом поле с плакатом

Пожарная машина с цирковыми артистами у детского дома-интерната

Перформанс в поддержку детей с инвалидностью провел «Упсала-цирк»

Пожарная машина с цирковыми артистами у детского дома-интерната
Перформанс в поддержку детей с инвалидностью провел «Упсала-цирк»

«Мы просп(р)али весну»: Петербурженка вышла на пикет с требованием открыть салоны красоты

«Мы не просим денег, мы просим дать возможность зарабатывать»

«Мы просп(р)али весну»: Петербурженка вышла на пикет с требованием открыть салоны красоты
«Мы не просим денег, мы просим дать возможность зарабатывать»

Полотно от фанатов «Зенита». Его подняли в воздух с помощью аэростата

Акцию приурочили к 95-летию петербургского футбольного клуба

Полотно от фанатов «Зенита». Его подняли в воздух с помощью аэростата
Акцию приурочили к 95-летию петербургского футбольного клуба

В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов

Предложения обновляются ежедневно

В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов
Предложения обновляются ежедневно

Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry

Кроссовки разыграют с помощью голосового помощника «Алиса»

Пушистые кроссовки и яркие худи в коллекции Reebok x Tom & Jerry
Кроссовки разыграют с помощью голосового помощника «Алиса»

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе

В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе
В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга

Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева

Дело дагестанского оппозиционного журналиста сравнивают с делом Ивана Голунова

Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева
Дело дагестанского оппозиционного журналиста сравнивают с делом Ивана Голунова

Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию

Стоит поспешить, если давно хотелось побывать в Сингапуре, Куала-Лумпуре или на Бали

Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию
Стоит поспешить, если давно хотелось побывать в Сингапуре, Куала-Лумпуре или на Бали

Green is the new black: «Азбука вкуса» ввела бонусы для осознанных покупателей

Откажемся от пластика, чеков и пакетов вместе

Green is the new black: «Азбука вкуса» ввела бонусы для осознанных покупателей
Откажемся от пластика, чеков и пакетов вместе

До 50 % на продукцию Lush

Любимые бомбы для ванны за полцены

До 50 % на продукцию Lush
Любимые бомбы для ванны за полцены

Delivery Club бесплатно продублирует петербуржцам заказы москвичей

Для этого нужно жить по одинаковым адресам, но в разных городах

Delivery Club бесплатно продублирует петербуржцам заказы москвичей
Для этого нужно жить по одинаковым адресам, но в разных городах

Сотрудники ФСИН потребовали обещанного жилья. Ведомство назвало это провокацией

Акцию работники назвали «Бездомный полк»

Сотрудники ФСИН потребовали обещанного жилья. Ведомство назвало это провокацией
Акцию работники назвали «Бездомный полк»

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