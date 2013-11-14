Незаконную теплицу на здании Моссельпрома решили снести
Власти намерены найти построившего мансарду и заставить его провести демонтаж
Незаконную теплицу на здании Моссельпрома решили снести Власти намерены найти построившего мансарду и заставить его провести демонтаж
В павильоне на ВДНХ нашли неизвестную ранее картину Бориса Щербакова
На ней изображено стадо коров и быков, пасущихся у реки
В павильоне на ВДНХ нашли неизвестную ранее картину Бориса Щербакова На ней изображено стадо коров и быков, пасущихся у реки
Мосгорнаследие — о стройке над подвалами XIX века на Таганке
На месте древней застройки возводят офисно-торговый центр
Мосгорнаследие — о стройке над подвалами XIX века на Таганке На месте древней застройки возводят офисно-торговый центр
Миусский трамвайный парк признали памятником культурного наследия
Депо передали в долгосрочную аренду для реставрации за счет частных инвестиций
Миусский трамвайный парк признали памятником культурного наследия
Депо передали в долгосрочную аренду для реставрации за счет частных инвестиций
«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром Разбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России
Мосгорнаследие назвало невозможной массовую застройку центрального ипподрома
Глава ведомства выразил уверенность, что ипподрому как объекту культурного наследия ничего не угрожает
Мосгорнаследие назвало невозможной массовую застройку центрального ипподрома Глава ведомства выразил уверенность, что ипподрому как объекту культурного наследия ничего не угрожает
Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия
Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина
Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина
Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке
В понедельник, 24 июля, от него отвалился барельеф с Гоголем
Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке В понедельник, 24 июля, от него отвалился барельеф с Гоголем
Власти уточнили планы по реновации исторических зданий
Рабочая группа рассмотрит список «Архнадзора» из 450 подпадающих под программу реновации исторических домов
Власти уточнили планы по реновации исторических зданий Рабочая группа рассмотрит список «Архнадзора» из 450 подпадающих под программу реновации исторических домов
Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия
Здание было построено в 1820-х годах
Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия Здание было построено в 1820-х годах
Глава департамента культурного наследия — о сносе усадьбы Неклюдовой
Здание относилось к исторически ценным градоформирующим объектам, которые по закону не могут подлежать сносу
Глава департамента культурного наследия — о сносе усадьбы Неклюдовой Здание относилось к исторически ценным градоформирующим объектам, которые по закону не могут подлежать сносу
В здании на Смоленском бульваре обнаружили основу усадьбы XVIII века
Мосгорнаследие приостановило работы по реконструкции здания
В здании на Смоленском бульваре обнаружили основу усадьбы XVIII века Мосгорнаследие приостановило работы по реконструкции здания
В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю
Барельеф размещен на стене дома на Тверской-Ямской, где жил инженер
В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю Барельеф размещен на стене дома на Тверской-Ямской, где жил инженер
На 14 станциях московского метро пройдут реставрационные работы
Их закрытие на это время не планируется
На 14 станциях московского метро пройдут реставрационные работы Их закрытие на это время не планируется
К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную
Собственник дорабатывает проект ее реконструкции
К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную Собственник дорабатывает проект ее реконструкции
В Москве нашли остатки деревянной мостовой Тверской улицы XVI–XVII веков
Археологи обнаружили истлевшие брёвна мостовой диаметром 15 сантиметров
В Москве нашли остатки деревянной мостовой Тверской улицы XVI–XVII веков Археологи обнаружили истлевшие брёвна мостовой диаметром 15 сантиметров
Арку главного входа ВДНХ отреставрируют
Также реставрация пройдёт в павильоне «Космос»
Арку главного входа ВДНХ отреставрируют
Также реставрация пройдёт в павильоне «Космос»
Руководителем департамента культурного наследия Москвы назначили Алексея Емельянова
Емельянов работает в департаменте с сентября 1990 года
Руководителем департамента культурного наследия Москвы назначили Алексея Емельянова Емельянов работает в департаменте с сентября 1990 года
Часть строений Сретенского монастыря снесут
Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.