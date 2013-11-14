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Незаконную теплицу на здании Моссельпрома решили снести

Власти намерены найти построившего мансарду и заставить его провести демонтаж

Незаконную теплицу на здании Моссельпрома решили снести
Власти намерены найти построившего мансарду и заставить его провести демонтаж

В павильоне на ВДНХ нашли неизвестную ранее картину Бориса Щербакова

На ней изображено стадо коров и быков, пасущихся у реки

В павильоне на ВДНХ нашли неизвестную ранее картину Бориса Щербакова
На ней изображено стадо коров и быков, пасущихся у реки

Мосгорнаследие — о стройке над подвалами XIX века на Таганке

На месте древней застройки возводят офисно-торговый центр

Мосгорнаследие — о стройке над подвалами XIX века на Таганке
На месте древней застройки возводят офисно-торговый центр

Миусский трамвайный парк признали памятником культурного наследия

Депо передали в долгосрочную аренду для реставрации за счет частных инвестиций

Миусский трамвайный парк признали памятником культурного наследия
Депо передали в долгосрочную аренду для реставрации за счет частных инвестиций

«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром
«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром Разбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России
«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром

«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром
Разбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России

Мосгорнаследие назвало невозможной массовую застройку центрального ипподрома

Глава ведомства выразил уверенность, что ипподрому как объекту культурного наследия ничего не угрожает

Мосгорнаследие назвало невозможной массовую застройку центрального ипподрома
Глава ведомства выразил уверенность, что ипподрому как объекту культурного наследия ничего не угрожает

Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия

Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина

Доходный дом на Садовой-Самотечной признали объектом культурного наследия
Здание в стиле модерн построено в 1913 году по проекту архитектора Волокитина

Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке

В понедельник, 24 июля, от него отвалился барельеф с Гоголем

Власти пообещали отремонтировать «Дом с писателями» в Плотниковом переулке
В понедельник, 24 июля, от него отвалился барельеф с Гоголем

Власти уточнили планы по реновации исторических зданий

Рабочая группа рассмотрит список «Архнадзора» из 450 подпадающих под программу реновации исторических домов

Власти уточнили планы по реновации исторических зданий
Рабочая группа рассмотрит список «Архнадзора» из 450 подпадающих под программу реновации исторических домов

В Москве обнаружили руины четырех древних церквей

Их уничтожили в 1920–30-е годы

В Москве обнаружили руины четырех древних церквей
Их уничтожили в 1920–30-е годы

Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия

Здание было построено в 1820-х годах

Особняк Филипповых на Яузской улице признали объектом культурного наследия
Здание было построено в 1820-х годах

Глава департамента культурного наследия — о сносе усадьбы Неклюдовой

Здание относилось к исторически ценным градоформирующим объектам, которые по закону не могут подлежать сносу

Глава департамента культурного наследия — о сносе усадьбы Неклюдовой
Здание относилось к исторически ценным градоформирующим объектам, которые по закону не могут подлежать сносу

В здании на Смоленском бульваре обнаружили основу усадьбы XVIII века

Мосгорнаследие приостановило работы по реконструкции здания

В здании на Смоленском бульваре обнаружили основу усадьбы XVIII века
Мосгорнаследие приостановило работы по реконструкции здания

В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю

Барельеф размещен на стене дома на Тверской-Ямской, где жил инженер

В Москве открыли памятную доску передвигавшему здания инженеру Генделю
Барельеф размещен на стене дома на Тверской-Ямской, где жил инженер

На 14 станциях московского метро пройдут реставрационные работы

Их закрытие на это время не планируется

На 14 станциях московского метро пройдут реставрационные работы
Их закрытие на это время не планируется

К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную

Собственник дорабатывает проект ее реконструкции

К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную
Собственник дорабатывает проект ее реконструкции

В Москве нашли остатки деревянной мостовой Тверской улицы XVI–XVII веков

Археологи обнаружили истлевшие брёвна мостовой диаметром 15 сантиметров

В Москве нашли остатки деревянной мостовой Тверской улицы XVI–XVII веков
Археологи обнаружили истлевшие брёвна мостовой диаметром 15 сантиметров

Арку главного входа ВДНХ отреставрируют

Также реставрация пройдёт в павильоне «Космос»

Арку главного входа ВДНХ отреставрируют
Также реставрация пройдёт в павильоне «Космос»

Руководителем департамента культурного наследия Москвы назначили Алексея Емельянова

Емельянов работает в департаменте с сентября 1990 года

Руководителем департамента культурного наследия Москвы назначили Алексея Емельянова
Емельянов работает в департаменте с сентября 1990 года

Часть строений Сретенского монастыря снесут

Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.

Часть строений Сретенского монастыря снесут
Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.