К 2019 году в Москве проведут ремонт Софийской набережной, который вернет ей «исторический облик». Об этом со ссылкой на главу департамента культурного наследия города Алексея Емельянова сообщает ТАСС.

«Более 15 лет здания здесь находились в аварийном состоянии, и в 2016 году завершены противоаварийные работы по всем пяти объектам. В настоящее время собственник дорабатывает проект реставрации, и у нас есть все основания предполагать, что к 2019 году одна из красивейших набережных Москвы —Софийская — вернет свой исторический облик», — заявил Емельянов.

Он также отметил, что из 16 исторических зданий в Москве, на которых в 2016 году провели противоаварийные работы, пять находятся на Софийской набережной и Болотной площади. Всего сейчас в городе насчитывается около 250 архитектурных памятников в аварийном состоянии.

Противоаварийные работы провели в Домк Орлова-Денисова на Большой Лубянке, доходном доме купца Быкова и радиобашне Шухова.