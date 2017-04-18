На 14 станциях московского метро пройдут реставрационные работы Их закрытие на это время не планируется
На 14 станциях московского метро в 2017 году начнутся масштабные реставрационные работы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
В число станций, которые затронет ремонт, входят «Кропоткинская», «Курская» (Кольцевая и Арбатско-Покровская линии), «Динамо», «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая линии), «Октябрьская» (Кольцевая), «Парк культуры» (Кольцевая и Сокольническая линии), «Краснопресненская», «Лубянка», «Площадь Революции» и «Павелецкая» (Кольцевая и Замоскворецкая линии).
Ни одна станция не будет закрыта для пассажиров на время работ, отметил Алексей Емельянов.
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