В здании на Смоленском бульваре обнаружили основу усадьбы XVIII века Мосгорнаследие приостановило работы по реконструкции здания
В основе здания на Смоленском бульваре обнаружили объем главного дома городской усадьбы Н. М. Каменского, располагавшейся здесь во второй половине XVIII века. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия.
В связи с обнаружением основы, обладающей признаками объекта культурного наследия, ведомство приостановило работы по реконструкции здания, расположенного по адресу Смоленский бульвар, 19, строение 2.
«Мосгорнаследием даны рекомендации о необходимости сохранения и консервации найденных под штукатурным слоем фрагментов белокаменного декора, который предположительно датируется XVIII веком», — пояснил руководитель департамента Алексей Емельянов.
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