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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы» Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды
Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»
Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды

Второй фуд-молл «Депо» откроется рядом с «Павелецкой»

Подробностей проекта пока нет

Второй фуд-молл «Депо» откроется рядом с «Павелецкой»

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы

Яки, русская кухня и крабы
Яки, русская кухня и крабы Главные гастрономические события недели
Яки, русская кухня и крабы

Яки, русская кухня и крабы
Главные гастрономические события недели

Гастрофестиваль «Местная еда»: Перезагрузка
Гастрофестиваль «Местная еда»: Перезагрузка The Village выяснил, чего ждать от обновлённого маркета еды
Гастрофестиваль «Местная еда»: Перезагрузка

Гастрофестиваль «Местная еда»: Перезагрузка
The Village выяснил, чего ждать от обновлённого маркета еды