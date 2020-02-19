Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы» Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды
Фуд-холл «Депо» открылся ровно год назад, и тогда концепцию самого большого гастрономического рынка Европы поняли и оценили далеко не все. Если по будням «Депо» казался пугающе большим и пустым, то в выходные фуд-холл заполнялся настолько, что в очереди за едой и в поисках свободного места за столиком можно было провести не меньше часа. К самому зданию приходилось протискиваться среди припаркованных дорогих автомобилей. Цены на овощи и фрукты в фермерских лавках (килограмм помидоров за 700 рублей) смутили даже платежеспособную московскую публику.
Несмотря на огромную площадь маркета (11 тысяч квадратных метров), принципиально новых концепций здесь не было: гостей ждал вполне привычный набор из фо-бо, бургеров, блинов и морепродуктов. Выбором гастрономических концепций для маркета занимались рестораторы Алексей и Дмитрий Васильчуки, ставшие партнерами Года Нисанова и Зараха Илиева — собственников «Депо» и владельцев «Европейского», которых называют королями московской недвижимости. The Village поговорил с одним из братьев Васильчук, Алексеем, о бизнесе на фуд-кортах.
Интервью
Ольга Карасева, Таня Симакова
Фотографии
Что такое «Депо» сегодня
Сейчас в «Депо» работают 75 корнеров с едой, но не все они попали в гастромаркет с самого начала. Так, закрылся ресторан Stall шеф-повара Наталии Березовой с авторской кухней и биодинамическими винами. «Здесь другой формат, нужны четкие концепции: бургеры, пицца, коктейль „Мартини фиеро“ за 300 рублей. Стало понятно, что публика, которая ходит в „Депо“, сильно изменилась, помолодела. Мои постоянные гости говорили, что все здорово, но им было не очень комфортно из-за громкой музыки», — объясняет Наталия. Маркетинговая команда, которая должна была поддерживать проект «Депо», сменилась несколько раз.
Тем не менее в выходные на гастромаркет по-прежнему не попасть — в день там бывает до 30 тысяч гостей. Алексей Васильчук, сооснователь, управляющий фуд-холлом и владелец нескольких корнеров, собирается масштабировать проект. Рынок со схожей концепцией, но в два раза больше «Депо» скоро откроется в Петербурге, сейчас для него ищут помещение и арендаторов. Спустя год работы Алексей Васильчук рассказал нам, какие из заведений в «Депо» не выдержали конкуренции, зачем фуд-холлу нужна VIP-зона и почему парковка перед ним никуда не исчезнет.
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