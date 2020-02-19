Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»

Фуд-холл «Депо» открылся ровно год назад, и тогда концепцию самого большого гастрономического рынка Европы поняли и оценили далеко не все. Если по будням «Депо» казался пугающе большим и пустым, то в выходные фуд-холл заполнялся настолько, что в очереди за едой и в поисках свободного места за столиком можно было провести не меньше часа. К самому зданию приходилось протискиваться среди припаркованных дорогих автомобилей. Цены на овощи и фрукты в фермерских лавках (килограмм помидоров за 700 рублей) смутили даже платежеспособную московскую публику.

Несмотря на огромную площадь маркета (11 тысяч квадратных метров), принципиально новых концепций здесь не было: гостей ждал вполне привычный набор из фо-бо, бургеров, блинов и морепродуктов. Выбором гастрономических концепций для маркета занимались рестораторы Алексей и Дмитрий Васильчуки, ставшие партнерами Года Нисанова и Зараха Илиева — собственников «Депо» и владельцев «Европейского», которых называют королями московской недвижимости. The Village поговорил с одним из братьев Васильчук, Алексеем, о бизнесе на фуд-кортах.