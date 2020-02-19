Никогда ещё Дед Мороз не получал столько одинаковых желаний.
Подписка
Подписка

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы» Ресторатор рассказал, что происходит на самом большом маркете Европы спустя год и почему вместо парковки не появятся летние веранды

Алексей Васильчук, «Депо»: «Сейчас только ленивый не делает фуд-холлы»

Фуд-холл «Депо» открылся ровно год назад, и тогда концепцию самого большого гастрономического рынка Европы поняли и оценили далеко не все. Если по будням «Депо» казался пугающе большим и пустым, то в выходные фуд-холл заполнялся настолько, что в очереди за едой и в поисках свободного места за столиком можно было провести не меньше часа. К самому зданию приходилось протискиваться среди припаркованных дорогих автомобилей. Цены на овощи и фрукты в фермерских лавках (килограмм помидоров за 700 рублей) смутили даже платежеспособную московскую публику.

Несмотря на огромную площадь маркета (11 тысяч квадратных метров), принципиально новых концепций здесь не было: гостей ждал вполне привычный набор из фо-бо, бургеров, блинов и морепродуктов. Выбором гастрономических концепций для маркета занимались рестораторы Алексей и Дмитрий Васильчуки, ставшие партнерами Года Нисанова и Зараха Илиева — собственников «Депо» и владельцев «Европейского», которых называют королями московской недвижимости. The Village поговорил с одним из братьев Васильчук, Алексеем, о бизнесе на фуд-кортах.

Интервью

Ольга Карасева, Таня Симакова

Фотографии

Ксения Колесникова

Что такое «Депо» сегодня

Сейчас в «Депо» работают 75 корнеров с едой, но не все они попали в гастромаркет с самого начала. Так, закрылся ресторан Stall шеф-повара Наталии Березовой с авторской кухней и биодинамическими винами. «Здесь другой формат, нужны четкие концепции: бургеры, пицца, коктейль „Мартини фиеро“ за 300 рублей. Стало понятно, что публика, которая ходит в „Депо“, сильно изменилась, помолодела. Мои постоянные гости говорили, что все здорово, но им было не очень комфортно из-за громкой музыки», — объясняет Наталия. Маркетинговая команда, которая должна была поддерживать проект «Депо», сменилась несколько раз.

Тем не менее в выходные на гастромаркет по-прежнему не попасть — в день там бывает до 30 тысяч гостей. Алексей Васильчук, сооснователь, управляющий фуд-холлом и владелец нескольких корнеров, собирается масштабировать проект. Рынок со схожей концепцией, но в два раза больше «Депо» скоро откроется в Петербурге, сейчас для него ищут помещение и арендаторов. Спустя год работы Алексей Васильчук рассказал нам, какие из заведений в «Депо» не выдержали конкуренции, зачем фуд-холлу нужна VIP-зона и почему парковка перед ним никуда не исчезнет.

Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания

1
месяц
690 ₽
[12 €]
1
год
6900 ₽
[120 €]
Куда идут деньги подписчика

На связи The Village. Мы и есть «вайс на русском». Мы всегда им были, а теперь делаем наш интернет-журнал по подписке. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.

The Village — это журнал про преодоление, травмы, протесты, панк, образ жизни, искупление и смелость оставаться собой. Эксцентричная журналистика про наших людей и для наших людей — где бы мы ни оказались теперь. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Фуд-корт «Подсолнухи»: Поесть и выпить с постиронией
Фуд-корт «Подсолнухи»: Поесть и выпить с постиронией Единоросс Ковалев открывает культовое место на «Бульваре Рокоссовского»
Фуд-корт «Подсолнухи»: Поесть и выпить с постиронией
Фоторепортаж

Фуд-корт «Подсолнухи»: Поесть и выпить с постиронией
Единоросс Ковалев открывает культовое место на «Бульваре Рокоссовского»

Еще более Центральный: Как Gremm Group открыла третий рынок еды
Еще более Центральный: Как Gremm Group открыла третий рынок еды Кто построил новый фуд-корт на Маросейке, фасад которого всех удивил
Еще более Центральный: Как Gremm Group открыла третий рынок еды
Менеджмент

Еще более Центральный: Как Gremm Group открыла третий рынок еды
Кто построил новый фуд-корт на Маросейке, фасад которого всех удивил

Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной
Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной Почему нам не нравится ресторанная парковка в центре города
Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной
Рестораны

Жировое «Депо»: Что не так с новым проектом на Лесной
Почему нам не нравится ресторанная парковка в центре города

Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить
Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить Простая еда, точки по всему городу и сбор пластиковой тары
Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить
Предприниматели

Как «Кухня на районе» собирается отучить москвичей готовить
Простая еда, точки по всему городу и сбор пластиковой тары

Новое и лучшее

Как мы взломали «Яндекс», чтобы найти в нем цензуру

«Яндекс» уволил сотрудника, раскрывшего механизм цензуры сервиса «Яндекс.Новости» — за то, что он общался с The Village

Бывший студент ИТМО годами преследует учительницу химии

Кто такие Лена и Катя, написавшие «Лето в пионерском галстуке»?

«Кукушка»: Как режиссер «Особенностей национальной охоты» снял антивоенную притчу

Первая полоса

Россия за год потеряла минимум 30% популярных музыкантов. Что ждет концертную индустрию в 2023?

Новости

Россия за год потеряла минимум 30% популярных музыкантов. Что ждет концертную индустрию в 2023?

«Это проект моей жизни»: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул компанию. Как он попрощался с сотрудниками?

Новости

«Это проект моей жизни»: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул компанию. Как он попрощался с сотрудниками?

Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от войны экс-офицера ФСО. Что об этом известно

Новости

Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от войны экс-офицера ФСО. Что об этом известно

«Я не отдаю кредиты, уехав из России»: Пять историй

«Я не отдаю кредиты, уехав из России»: Пять историйПочему должники не хотят возвращать деньги и что им за это грозит

«Я не отдаю кредиты, уехав из России»: Пять историй
Личный опыт

«Я не отдаю кредиты, уехав из России»: Пять историй
Почему должники не хотят возвращать деньги и что им за это грозит

Что грозит неплательщикам кредитов, уехавшим за границу: объясняют эксперты
Что грозит неплательщикам кредитов, уехавшим за границу: объясняют эксперты Могут ли отобрать долю в квартире родственников, завести уголовное дело или простить долг
Что грозит неплательщикам кредитов, уехавшим за границу: объясняют эксперты
Есть вопрос

Что грозит неплательщикам кредитов, уехавшим за границу: объясняют эксперты
Могут ли отобрать долю в квартире родственников, завести уголовное дело или простить долг

В России исчезают страпоны! Почему секс-шопы начали прятать товары для однополых пар?

Новости

В России исчезают страпоны! Почему секс-шопы начали прятать товары для однополых пар?

В Ленобласти погиб срочник, работавший в бане для офицеров ФСБ. Вот три версии его смерти, которые собрала «Бумага»

Новости

В Ленобласти погиб срочник, работавший в бане для офицеров ФСБ. Вот три версии его смерти, которые собрала «Бумага»

Основатель московского бара «Фракция» при помощи сотрудника НАСА нелегально сбежал в США после угроз силовиков
эксклюзив
Основатель московского бара «Фракция» при помощи сотрудника НАСА нелегально сбежал в США после угроз силовиков Вот его история
Основатель московского бара «Фракция» при помощи сотрудника НАСА нелегально сбежал в США после угроз силовиков
эксклюзив

Основатель московского бара «Фракция» при помощи сотрудника НАСА нелегально сбежал в США после угроз силовиков
Вот его история

ФСБ вынесла предостережение мужчине после покупки оружия в онлайн-игре. Что?!

Новости

ФСБ вынесла предостережение мужчине после покупки оружия в онлайн-игре. Что?!

Пятьдесят чеченцев застряли на границе Боснии и Герцеговины с ЕС. Они бежали от мобилизации

Новости

Пятьдесят чеченцев застряли на границе Боснии и Герцеговины с ЕС. Они бежали от мобилизации

В России запретили продавать игрушки Хагги Вагги. Чем они провинились?

Новости

В России запретили продавать игрушки Хагги Вагги. Чем они провинились?

Крупнейший грузинский банк Bank of Georgia массово блокирует счета россиян. Почему это происходит?

Новости
обновлено

Крупнейший грузинский банк Bank of Georgia массово блокирует счета россиян. Почему это происходит?

Невероятная квартира в Белграде, которую снимает популяризатор старого фонда Люда Горгуца
Невероятная квартира в Белграде, которую снимает популяризатор старого фонда Люда Горгуца Антиквариат и метлах на 150 квадратных метрах
Невероятная квартира в Белграде, которую снимает популяризатор старого фонда Люда Горгуца
Квартира недели

Невероятная квартира в Белграде, которую снимает популяризатор старого фонда Люда Горгуца
Антиквариат и метлах на 150 квадратных метрах

Турция начала массово отказывать россиянам в выдаче ВНЖ. В чем дело?

Новости

Турция начала массово отказывать россиянам в выдаче ВНЖ. В чем дело?

Сколько стоит один пропагандистский тикток и на что готовы пойти блогеры-патриоты — узнал The Insider

Новости

Сколько стоит один пропагандистский тикток и на что готовы пойти блогеры-патриоты — узнал The Insider

Редакция The Village рассказывает, как провести новогоднюю ночь
Редакция The Village рассказывает, как провести новогоднюю ночь В Белграде, Ереване, Тбилиси, Москве и Питере
Редакция The Village рассказывает, как провести новогоднюю ночь
Новый год

Редакция The Village рассказывает, как провести новогоднюю ночь
В Белграде, Ереване, Тбилиси, Москве и Питере

9 главных поэтических книг 2022 года: Выбор «Подписных изданий»
9 главных поэтических книг 2022 года: Выбор «Подписных изданий» От современных поэтов Польши, США и России до Вийона, Целана и Бродского
9 главных поэтических книг 2022 года: Выбор «Подписных изданий»
Книги

9 главных поэтических книг 2022 года: Выбор «Подписных изданий»
От современных поэтов Польши, США и России до Вийона, Целана и Бродского

Сегодня утром в семи городах России прошли обыски у активистов и журналистов. К кому и зачем пришли силовики?

Новости

Сегодня утром в семи городах России прошли обыски у активистов и журналистов. К кому и зачем пришли силовики?

10 альбомов, по которым мы будем вспоминать 2022-й
10 альбомов, по которым мы будем вспоминать 2022-й Овчинников и Завьялов — об Инстасамке, The Smile и Славе Марлоу
10 альбомов, по которым мы будем вспоминать 2022-й
Музыка

10 альбомов, по которым мы будем вспоминать 2022-й
Овчинников и Завьялов — об Инстасамке, The Smile и Славе Марлоу

эксклюзив

Из СПбГУ хотят отчислить секретаря профсоюза студентов. Ранее его участникам угрожало руководство вуза

эксклюзив

Из СПбГУ хотят отчислить секретаря профсоюза студентов. Ранее его участникам угрожало руководство вуза

На Воробьевых горах в Москве открыли эскалаторную галерею и горнолыжный комплекс. Но что с ними не так?

Новости

На Воробьевых горах в Москве открыли эскалаторную галерею и горнолыжный комплекс. Но что с ними не так?

«Россия 1» сняла сюжет про российских эмигрантов в Грузии. Разбираемся, где пропагандисты соврали. Спойлер: почти везде

Новости

«Россия 1» сняла сюжет про российских эмигрантов в Грузии. Разбираемся, где пропагандисты соврали. Спойлер: почти везде

20-летнюю москвичку изнасиловали шваброй и парогенератором. Подозреваемые — сотрудник полиции и его друг

Новости

20-летнюю москвичку изнасиловали шваброй и парогенератором. Подозреваемые — сотрудник полиции и его друг

ВШЭ уволила профессора Илью Инишева из-за антивоенных постов. Как вуз избавляется от неугодных преподавателей?

Новости

ВШЭ уволила профессора Илью Инишева из-за антивоенных постов. Как вуз избавляется от неугодных преподавателей?

Как будет работать метро в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге?

Новости

Как будет работать метро в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге?

Где искать суши, фобо, такос и даже солянку в Ереване? Гид от Льва Левченко
Где искать суши, фобо, такос и даже солянку в Ереване? Гид от Льва Левченко Кухни Японии, Мексики, Италии, Индии и даже Канады
Где искать суши, фобо, такос и даже солянку в Ереване? Гид от Льва Левченко
Гид The Village

Где искать суши, фобо, такос и даже солянку в Ереване? Гид от Льва Левченко
Кухни Японии, Мексики, Италии, Индии и даже Канады

«Чекист»: Драма 1992 года о красном терроре — смотрится так, будто снята сейчас
«Чекист»: Драма 1992 года о красном терроре — смотрится так, будто снята сейчас По повести революционера, которого потом тоже расстреляли
«Чекист»: Драма 1992 года о красном терроре — смотрится так, будто снята сейчас
Фильмы недели

«Чекист»: Драма 1992 года о красном терроре — смотрится так, будто снята сейчас
По повести революционера, которого потом тоже расстреляли

На похороны наемника ЧВК «Вагнера» заказали массовку, набралось всего 50 человек. Сколько им заплатили?

Новости

На похороны наемника ЧВК «Вагнера» заказали массовку, набралось всего 50 человек. Сколько им заплатили?

Московский проспект перекрыт, машины эвакуируют. Значит, в Петербург приехал Путин. Зачем он прибыл в северную столицу?

Новости

Московский проспект перекрыт, машины эвакуируют. Значит, в Петербург приехал Путин. Зачем он прибыл в северную столицу?

В Москве участникам детского турнира по карате подарили медали «из НАТОвских боеприпасов». А при чем тут Даня Милохин?

Новости

В Москве участникам детского турнира по карате подарили медали «из НАТОвских боеприпасов». А при чем тут Даня Милохин?

Осенью в Тбилиси открылся Dust — коворкинг, клуб и кофейня от создателей «КлубКлубКлуб» и Adept
Осенью в Тбилиси открылся Dust — коворкинг, клуб и кофейня от создателей «КлубКлубКлуб» и Adept Рассказ о масштабном проекте на The Village
Осенью в Тбилиси открылся Dust — коворкинг, клуб и кофейня от создателей «КлубКлубКлуб» и Adept
Новое место

Осенью в Тбилиси открылся Dust — коворкинг, клуб и кофейня от создателей «КлубКлубКлуб» и Adept
Рассказ о масштабном проекте на The Village

Какую погоду стоит ожидать в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване и Белграде на этой неделе?

Новости

Какую погоду стоит ожидать в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване и Белграде на этой неделе?

💥 Война по воскресеньям. Выпуск 25 декабря

300 слов — о главном на войне за неделю, чтобы быть в курсе

Итоги недели

💥 Война по воскресеньям. Выпуск 25 декабря
300 слов — о главном на войне за неделю, чтобы быть в курсе

Ректорку петербургского Института кино вынуждают уйти с поста. Почему студенты выступают против ее отставки?

Новости

Ректорку петербургского Института кино вынуждают уйти с поста. Почему студенты выступают против ее отставки?

На Рубинштейна стало больше пустующих помещений. Как поменялась главная ресторанная улица России в 2022 году

Новости

На Рубинштейна стало больше пустующих помещений. Как поменялась главная ресторанная улица России в 2022 году

В Москве хотят насильно забрать в армию молодого учителя, у которого диагностировали рак

Новости

В Москве хотят насильно забрать в армию молодого учителя, у которого диагностировали рак

На Бауманской улице появится «Кобзон-центр». Что там будет происходить?

Новости

На Бауманской улице появится «Кобзон-центр». Что там будет происходить?

На петербуржцев все чаще падают глыбы льда. Почему в городе так плохо убирают снег? Приводим версию Беглова

Новости

На петербуржцев все чаще падают глыбы льда. Почему в городе так плохо убирают снег? Приводим версию Беглова

В российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Студентов заставят ходить строем?

Новости

В российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Студентов заставят ходить строем?

«Мама, не смотри телевизор». Группа Pussy Riot выпустила антивоенный клип

Новости

«Мама, не смотри телевизор». Группа Pussy Riot выпустила антивоенный клип

Как трансженщины и квир-люди скрываются от военкомата — рассказывают они сами
Как трансженщины и квир-люди скрываются от военкомата — рассказывают они сами Каково бояться, прятаться и любить во время войны, если ты небинарная персона
Как трансженщины и квир-люди скрываются от военкомата — рассказывают они сами
Большая история

Как трансженщины и квир-люди скрываются от военкомата — рассказывают они сами
Каково бояться, прятаться и любить во время войны, если ты небинарная персона

Что известно о пожаре в доме престарелых в Кемерове? А также о его владельце-пасторе евангельской церкви

Новости

Что известно о пожаре в доме престарелых в Кемерове? А также о его владельце-пасторе евангельской церкви

эксклюзив
«Яндекс» уволил сотрудника, раскрывшего механизм цензуры сервиса «Яндекс.Новости» — за то, что он общался с The Village
эксклюзив

«Яндекс» уволил сотрудника, раскрывшего механизм цензуры сервиса «Яндекс.Новости» — за то, что он общался с The Village

Большой гид по хаммамам в Стамбуле
Большой гид по хаммамам в Стамбуле От исторических купален в стиле «Великолепного века» до недорогих бань, куда ходят местные
Большой гид по хаммамам в Стамбуле
Советуем

Большой гид по хаммамам в Стамбуле
От исторических купален в стиле «Великолепного века» до недорогих бань, куда ходят местные

Как подмосковные полицейские дважды пытались отвезти в военкомат 19-летнего парня с грыжей, плоскостопием и недовесом

Новости

Как подмосковные полицейские дважды пытались отвезти в военкомат 19-летнего парня с грыжей, плоскостопием и недовесом

Школьники начнут изучать войну в Украине, правила стрельбы из Калашникова и опасность паркура. А отказаться можно?

Новости

Школьники начнут изучать войну в Украине, правила стрельбы из Калашникова и опасность паркура. А отказаться можно?

УЕФА впервые после введения санкций проведет турнир в России. Когда и в каком городе он состоится?

Новости

УЕФА впервые после введения санкций проведет турнир в России. Когда и в каком городе он состоится?

В Астрахани задержали родителей эмигрировавшего из России блогера Василия Шевцова. Что об этом известно?

Новости

В Астрахани задержали родителей эмигрировавшего из России блогера Василия Шевцова. Что об этом известно?

Если невозможно остановить, то нужно возглавить: Как политики крадут поп-музыку, искажая в ней смысл

Если невозможно остановить, то нужно возглавить: Как политики крадут поп-музыку, искажая в ней смыслИли что общего между t.A.T.u. и The Smiths?

Если невозможно остановить, то нужно возглавить: Как политики крадут поп-музыку, искажая в ней смысл
Пропаганда

Если невозможно остановить, то нужно возглавить: Как политики крадут поп-музыку, искажая в ней смысл
Или что общего между t.A.T.u. и The Smiths?

Как мы взломали «Яндекс», чтобы найти в нем цензуру

Как мы взломали «Яндекс», чтобы найти в нем цензуру Расследование The Village

Как мы взломали «Яндекс», чтобы найти в нем цензуру

Как мы взломали «Яндекс», чтобы найти в нем цензуру Расследование The Village

На подмосковный склад Wildberries пришла миграционная служба. Ее сотрудники в сопровождении СОБР ищут украинцев — Life

Новости

На подмосковный склад Wildberries пришла миграционная служба. Ее сотрудники в сопровождении СОБР ищут украинцев — Life

Пассажиров автобусов не будут выпускать из салона в день приезда Путина в Екатеринбург. Даже на остановках?

Новости

Пассажиров автобусов не будут выпускать из салона в день приезда Путина в Екатеринбург. Даже на остановках?

Производитель Pringles окончательно ушел из России. Кому компания продаст бизнес?

Новости

Производитель Pringles окончательно ушел из России. Кому компания продаст бизнес?

Что известно об обстреле ресторана «Шеш-Беш» в «ДНР», где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин?

Рогозин был ранен в ягодицу и бедро

Новости

Что известно об обстреле ресторана «Шеш-Беш» в «ДНР», где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин?
Рогозин был ранен в ягодицу и бедро

С нового года проезд в петербургском метро подорожает до 70 рублей. Как поднимутся цены на льготные тарифы?

Новости

С нового года проезд в петербургском метро подорожает до 70 рублей. Как поднимутся цены на льготные тарифы?

Сколько будет стоить новый «Москвич» и где его будут продавать

Новости

Сколько будет стоить новый «Москвич» и где его будут продавать

На Пресненском Валу сносят здание завода «Памяти революции 1905 года». Что построят на его месте?

Новости

На Пресненском Валу сносят здание завода «Памяти революции 1905 года». Что построят на его месте?

Nespresso закроет фирменные магазины в России. Бренд окончательно ушел из страны?

Новости

Nespresso закроет фирменные магазины в России. Бренд окончательно ушел из страны?

Почему падает рубль? Укрепится ли он снова? Что будет с ценами на импортные товары?
Почему падает рубль? Укрепится ли он снова? Что будет с ценами на импортные товары? Для тех, кто тоже ничего не понимает, объясняет экономист из РЭШ
Почему падает рубль? Укрепится ли он снова? Что будет с ценами на импортные товары?
Объясняем

Почему падает рубль? Укрепится ли он снова? Что будет с ценами на импортные товары?
Для тех, кто тоже ничего не понимает, объясняет экономист из РЭШ

Из-за вспышки гриппа в России резко возросла нагрузка на скорую помощь. Как обстоят дела в Москве и Петербурге?

Новости

Из-за вспышки гриппа в России резко возросла нагрузка на скорую помощь. Как обстоят дела в Москве и Петербурге?