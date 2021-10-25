Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке»
На время поездки будет премиум-доступ к сервису
«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)
Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд
«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом
А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля
Угадай город России по фотографии от «Яндекса»
Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса
Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»
Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч
Владельцы умных колонок —
о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея
Чтобы воспользоваться гидом, нужно сфотографировать картину
Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции»
Устройства сделаны на базе Yandex.IO
Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC
Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»
«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы»
Действия «Алисы» в компании назвали экспериментами
Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет»
Сервис «Яндекса» раскритиковал президента России
«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры
Аудитория сервиса может увеличиться на 30–40 %
«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция»
Купить станцию можно офлайн, а скоро начнется заказ по интернету
Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»
Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом
В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису»
Ассистент может подсказывать водителям дорогу и развлекать их играми
«Алису» добавили в «Яндекс.Браузер»
В «Яндексе» утверждают, что создали первый браузер с голосовым помощником
«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»
Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам
Персональное новогоднее поздравление от «Алисы»
Также голосовой ассистент записала свой первый музыкальный альбом
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новые «единороги», потеющий робот и глупая «Алиса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сайт для сбора подписей за выдвижение «Алисы» в президенты
Поклонники искусственного интеллекта предложили допустить его до выборов 2018 года
Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни
Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр
TamTam для компьютеров, закрытие «Алисы» Стерлигова и обогреватель-майнер
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света Редакция The Village пообщалась с новым голосовым помощником «Яндекса»
«Яндекс» представил голосового помощника с навыками импровизации
Помощник Алиса разговаривает голосом актрисы, дублирующей Скарлетт Йоханссон в российском прокате
Приговор вице-президенту Samsung, криптовалютная биржа «Алиса» и блокировки Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Яндекс» начал разработку аналога домашних помощников Google Home и Amazon Echo
Сейчас неизвестно, какими функциями будет обладать умная колонка компании
Нововведения «Яндекс.Браузера», новые правила Apple Music и каско в YouDrive
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке