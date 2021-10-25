Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

25 октября 2021

В приложении «Яндекс.Карты» появился голосовой помощник «Алиса»

22 октября 2021

Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации

Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке»

На время поездки будет премиум-доступ к сервису

Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке»

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)

Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)

«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом

А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля

«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом

Угадай город России по фотографии от «Яндекса»

Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса

Угадай город России по фотографии от «Яндекса»

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»

Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»

Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны

Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны
Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками

«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея

Чтобы воспользоваться гидом, нужно сфотографировать картину

«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея

«Яндекс» открывает продажу своего первого смартфона

Онлайн-продажи гаджета стартуют 7 декабря

«Яндекс» открывает продажу своего первого смартфона

Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции»

Устройства сделаны на базе Yandex.IO

Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции»

Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC

Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»

Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC

«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы»

Действия «Алисы» в компании назвали экспериментами

«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы»

Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет»

Сервис «Яндекса» раскритиковал президента России

Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет»

«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры

Аудитория сервиса может увеличиться на 30–40 %

«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры

«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция»

Купить станцию можно офлайн, а скоро начнется заказ по интернету

«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция»

Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее

Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»

Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом

Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»

В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису»

Ассистент может подсказывать водителям дорогу и развлекать их играми

В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису»

«Алиса» научилась заказывать такси

Клиент может вызвать машину, не открывая приложение

«Алиса» научилась заказывать такси

«Алису» добавили в «Яндекс.Браузер»

В «Яндексе» утверждают, что создали первый браузер с голосовым помощником

«Алису» добавили в «Яндекс.Браузер»

«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»

Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам

«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»

Персональное новогоднее поздравление от «Алисы»

Также голосовой ассистент записала свой первый музыкальный альбом

Персональное новогоднее поздравление от «Алисы»

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новые «единороги», потеющий робот и глупая «Алиса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые «единороги», потеющий робот и глупая «Алиса»

Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа
Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа И готово ли к этому общество
Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа

Смогут ли «Алиса» и Siri заменить Путина и Трампа
И готово ли к этому общество

Сайт для сбора подписей за выдвижение «Алисы» в президенты

Поклонники искусственного интеллекта предложили допустить его до выборов 2018 года

Сайт для сбора подписей за выдвижение «Алисы» в президенты

Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни

Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр

Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни

TamTam для компьютеров, закрытие «Алисы» Стерлигова и обогреватель-майнер

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

TamTam для компьютеров, закрытие «Алисы» Стерлигова и обогреватель-майнер

«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света
«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света Редакция The Village пообщалась с новым голосовым помощником «Яндекса»
«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света

«Я не милая»: «Алиса» — о Siri, насилии и конце света
Редакция The Village пообщалась с новым голосовым помощником «Яндекса»

«Яндекс» представил голосового помощника с навыками импровизации

Помощник Алиса разговаривает голосом актрисы, дублирующей Скарлетт Йоханссон в российском прокате

«Яндекс» представил голосового помощника с навыками импровизации

Приговор вице-президенту Samsung, криптовалютная биржа «Алиса» и блокировки Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Приговор вице-президенту Samsung, криптовалютная биржа «Алиса» и блокировки Facebook

«Яндекс» начал разработку аналога домашних помощников Google Home и Amazon Echo

Сейчас неизвестно, какими функциями будет обладать умная колонка компании

«Яндекс» начал разработку аналога домашних помощников Google Home и Amazon Echo

Нововведения «Яндекс.Браузера», новые правила Apple Music и каско в YouDrive

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Нововведения «Яндекс.Браузера», новые правила Apple Music и каско в YouDrive