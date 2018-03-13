Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке»
На время поездки будет премиум-доступ к сервису
Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке» На время поездки будет премиум-доступ к сервису
«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)
Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд
«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено) Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд
«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом
А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля
«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля
Угадай город России по фотографии от «Яндекса»
Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса
Угадай город России по фотографии от «Яндекса» Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса
Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»
Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч
Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе» Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея
Чтобы воспользоваться гидом, нужно сфотографировать картину
«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея Чтобы воспользоваться гидом, нужно сфотографировать картину
«Яндекс» открывает продажу своего первого смартфона Онлайн-продажи гаджета стартуют 7 декабря
Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции»
Устройства сделаны на базе Yandex.IO
Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции» Устройства сделаны на базе Yandex.IO
Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC
Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»
Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»
«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы»
Действия «Алисы» в компании назвали экспериментами
«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы» Действия «Алисы» в компании назвали экспериментами
Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет»
Сервис «Яндекса» раскритиковал президента России
Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет» Сервис «Яндекса» раскритиковал президента России
«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры
Аудитория сервиса может увеличиться на 30–40 %
«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры Аудитория сервиса может увеличиться на 30–40 %
«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция»
Купить станцию можно офлайн, а скоро начнется заказ по интернету
«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция» Купить станцию можно офлайн, а скоро начнется заказ по интернету
Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»
Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом
Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом
В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису»
Ассистент может подсказывать водителям дорогу и развлекать их играми
В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису» Ассистент может подсказывать водителям дорогу и развлекать их играми
«Алиса» научилась заказывать такси Клиент может вызвать машину, не открывая приложение
«Алису» добавили в «Яндекс.Браузер»
В «Яндексе» утверждают, что создали первый браузер с голосовым помощником