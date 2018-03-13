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Новости

Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке»

На время поездки будет премиум-доступ к сервису

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Новости

Водители «Яндекс.Драйва» получили доступ к «Музыке» На время поездки будет премиум-доступ к сервису

Новости

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено)

Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд

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Новости

«Яндекс» выкупит бренд Alisa у производителя шоколадной пасты (обновлено) Изначально интернет-компания требовала аннулировать права на бренд

Новости

«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом

А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля

0
Новости

«Яндекс» научил «Алису» управлять умным домом А осенью появится новая версия «Яндекс.Авто», интегрированная с системами автомобиля

Новости

Угадай город России по фотографии от «Яндекса»

Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса

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Новости

Угадай город России по фотографии от «Яндекса» Соперником пользователей станет голосовой помощник Алиса

Новости

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе»

Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч

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Новости

Сколько раз пользователи признались в любви «Алисе» Только за последнюю неделю подобных признаний было около 350 тысяч

Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны
Личный опыт
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужныПоследние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
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Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны
Личный опыт

Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками

Новости

«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея

Чтобы воспользоваться гидом, нужно сфотографировать картину

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«Алиса» расскажет о коллекции импрессионистов Пушкинского музея Чтобы воспользоваться гидом, нужно сфотографировать картину

Новости

«Яндекс» открывает продажу своего первого смартфона

Онлайн-продажи гаджета стартуют 7 декабря

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Новости

«Яндекс» открывает продажу своего первого смартфона Онлайн-продажи гаджета стартуют 7 декабря

Новости

Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции»

Устройства сделаны на базе Yandex.IO

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Умные колонки со встроенной «Алисой» по цене втрое ниже «Яндекс.Станции» Устройства сделаны на базе Yandex.IO

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Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC

Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»

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Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»

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«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы»

Действия «Алисы» в компании назвали экспериментами

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«Яндекс» — о критике Путина со стороны голосового помощника «Алисы» Действия «Алисы» в компании назвали экспериментами

Новости

Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет»

Сервис «Яндекса» раскритиковал президента России

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Голосовой помощник «Алиса» — о том, почему «Путин врет» Сервис «Яндекса» раскритиковал президента России

Новости

«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры

Аудитория сервиса может увеличиться на 30–40 %

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«Яндекс» интегрирует «Алису» в сторонние браузеры Аудитория сервиса может увеличиться на 30–40 %

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«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция»

Купить станцию можно офлайн, а скоро начнется заказ по интернету

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«Яндекс» открывает продажи мультимедийной платформы для дома «Яндекс.Станция» Купить станцию можно офлайн, а скоро начнется заказ по интернету

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Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Особенности «Яндекс.Станции», рекордное ICO и оруэлловское будущее Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса»

Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом

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Умная колонка «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» Первое собственное устройство «Яндекса» поступит в продажу уже летом

Новости

В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису»

Ассистент может подсказывать водителям дорогу и развлекать их играми

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В «Яндекс.Навигатор» встроили голосового помощника «Алису» Ассистент может подсказывать водителям дорогу и развлекать их играми

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«Алиса» научилась заказывать такси

Клиент может вызвать машину, не открывая приложение

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«Алиса» научилась заказывать такси Клиент может вызвать машину, не открывая приложение

Новости

«Алису» добавили в «Яндекс.Браузер»

В «Яндексе» утверждают, что создали первый браузер с голосовым помощником

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«Алису» добавили в «Яндекс.Браузер» В «Яндексе» утверждают, что создали первый браузер с голосовым помощником

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«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы»

Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам

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«Яндекс» разрешил создавать чат-ботов на базе «Алисы» Платформа «Яндекс.Диалоги» позволит обучать голосового ассистента новым навыкам

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