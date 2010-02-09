American Apparel в Россию! Мы все знаем печальную историю American Apparel. В Москву доставка не работает, да и магазина то нету. Но есть выход : на их сайте есть страница http://www.americanapparel.net/contact/suggeststore/index.aspx где можно предложить место расположение магазина. Заполнение займет не больше 10 минут, но зато они будут знать где открывать следующий American Apparel.